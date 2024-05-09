1 yıl içinde 400 bin deprem konutu teslim

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Deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatmak üzere yaklaşık 50 gazeteciyle Hatay’a giden Bakan Özhaseki, şehirde 68 yerde kurulan şantiyelerde yapılan konutlarda zemin artı 4 katın üzerine çıkmamaya çalıştıklarını, aslında bunun her yerde oturtulması gerektiğini söyledi. Hatay’da AFAD verilerine göre yaklaşık 140 bin konut, 13 bin işyeri için hak sahipliği tespit edildiğini açıklayan Özhaseki, en geç 1 yıl içinde bunları bitirip teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise depremin ardından büyük bir göç yaşandığını, 625 bin olan su abonesi sayısının 235 bine indiğini belirterek, “Ancak konutların teslimiyle birlikte abone sayısının tekrar artacağına, giden Hataylıların kentlerine döneceğine inanıyorum” diye konuştu.