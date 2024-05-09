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1 yıl içinde 400 bin deprem konutu teslim

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#Mehmet Özhaseki#Deprem İlleri#Konut Yapımı
1 yıl içinde 400 bin deprem konutu teslim
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem illerinde konut yapımının üç koldan tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “400 bin konutun  hak sahibi var. Tüm hedefimiz gelecek yıl ortasına kadar hepsini bitirip teslim etmek. Şimdiye kadar 76 bin konutu dağıttık, 6’ncı aya kadar 200 bine ulaşmış oluruz, bu yılın sonuna kadar 40-50 bin daha çıkar” dedi.

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Deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatmak üzere yaklaşık 50 gazeteciyle Hatay’a giden Bakan Özhaseki, şehirde 68 yerde kurulan şantiyelerde yapılan konutlarda zemin artı 4 katın üzerine çıkmamaya çalıştıklarını, aslında bunun her yerde oturtulması gerektiğini söyledi. Hatay’da AFAD verilerine göre yaklaşık 140 bin konut, 13 bin işyeri için hak sahipliği tespit edildiğini açıklayan Özhaseki, en geç 1 yıl içinde bunları bitirip teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise depremin ardından büyük bir göç yaşandığını, 625 bin olan su abonesi sayısının 235 bine indiğini belirterek, “Ancak konutların teslimiyle birlikte abone sayısının tekrar artacağına, giden Hataylıların kentlerine döneceğine inanıyorum” diye konuştu. 

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#Mehmet Özhaseki#Deprem İlleri#Konut Yapımı

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