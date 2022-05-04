1 milyon Suriyeli’ye eve dönüş projesi

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Memur-Sen ve Mehmed Akif İnan Vakfı ile “Bir aradayız. İdlib’in yanındayız” kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından yapılan briket evlerin açılış ve teslim töreninde konuştu. Erdoğan, geçici sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili önemli bilgiler verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

İNSANLIK BORCUMUZ

“Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz. Bu huzuru kalple, Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakâr tutumu yüzlerine vuruyoruz.

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RENGİNE BAKMIYORUZ

Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Yardım için ayak bastığımız coğrafyaları doğal zenginliklerine göre de tasnif etmedik, etmiyoruz. Sadece insan, sadece mazlum, sadece mağdur görmek bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Bu anlayışla sadece Suriye’de değil dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz. Yıllardır Afrika’nın ve Balkanlar’ın pek çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizle dostlarımızın yanındayız. Afganistan’dan Pakistan’a, Bangladeş’ten Filistin’e, Yemen’den Ukrayna’ya kadar geniş bir coğrafyadaki insani yardım operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

YARDIMDA BİRİNCİYİZ

Geçen haftalarda Afganistan’a içinde 5 bin ton insani yardım malzemeleri olan 10 ayrı İyilik Treni gönderdik. Ukrayna topraklarındaki savaş başladığından beri bu ülkeye 100 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik. Ciddi sıkıntılar yaşayan Lübnan’a, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 3 iyilik gemisi ulaştırdık. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde toplamda yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız. Paylaşmanın, infakın, özellikle bereketine inanan bir millet olarak yaptığımız bu yardımların karşılığını Rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyoruz.

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13 AYRI BÖLGEDE

Türkiye’nin Suriye’de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekâtlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır.

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KONUTTAN HASTANEYE

Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye’nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.”

100 BİN BRİKET EV

ERDOĞAN, Suriye’de inşa edilen briket evlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa ettiğimiz briket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle başlattığımız 77 bin briket evin 57 bin 306’sını tamamladık, kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sağlık merkeziyle, fırınıyla, sosyal tesisiyle, çocuk parkıyla, eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi. İnşallah briket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak, dolayısıyla 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız.”

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ÇOCUKLARIN BAYRAM NEŞESİ

SURİYE’de savaş yüzünden hayata gözlerini çadırkentlerde açan çocuklar için bayramda gönüllüler devredeydi. İdlib bölgesindeki Sarmada’da kamplarda yaşayan çocuklar gönüllülerin kurduğu lunaparkta eğlendi.