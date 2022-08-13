'1 milyon cilt'le 3 bin kişiye hizmet

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* 7/24 AÇIK OLACAK: Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara’daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi’dir. Buranın da

haftanın her günü 24 saat açık olacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum.

* RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE OLUYOR: Sene sonuna kadar İstanbul’da Rami Kışlası’nı da, bu yıl inşallah orası da bitiyor, büyük bir kütüphaneye dönüştüreceğiz. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphane ile kavuşturduk. Kitap sayısını da 4 kat arttırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız.





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Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya sevdamız varsa bunu kütüphaneler olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sâri medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olmuştur. Her kitap bir âlimdir, her kitap bir dosttur, her kitap bir âlemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz. Medeniyetimizin temellerini okumak üzerine atan ecdat, bilgiyi yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca onun peşinde koşmuşlardır. Hakkı teslim edilmese de bizim medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına yaptığı katkı asla göz ardı edilmeyecek büyüklüktedir.

MEDENİYETİMİZ ZİRVEYE ÇIKACAK

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Şehrinin giriş kapısında ‘Bilgi ve erdem, kılıç ve silahtan üstündür’ yazan bir medeniyetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir. Maalesef uzunca bir süre bu konuda sıkıntı yaşadık. Vaktimizi ve enerjimizi başka alanlara yönelterek bu iklimden uzaklaştık veya uzaklaştırıldık. Bugün dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye sadece kendisi için değil gözünü ve kalbini bu ülkeye, bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafyanın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek medeniyetimizi zirveye çıkartacağız.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Belediyesi’nin sosyal tesisi Nevmekan Sahil’i ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Erdoğan’a ziyareti sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.