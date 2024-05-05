1 Mayıs’ta polise mukavemet gösteren 38 şüpheli tutuklandı

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

65 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52’si, ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’kamu görevlisine direnme’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli adli tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet’, ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ ve ‘Kamu Görevlisine Direnmek’ suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol karar verilmiştir” ifadeleri kullandı.