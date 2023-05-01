1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe Miting Alanında kutlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Sendikalar ve vatandaşlar saat 10.30'dan itibaren alana girmeye başladı. Polis ekipleri, alanının girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sendikalar kortejler halinde alana giriş yaptı.

Kutlamalar 1 Mayıs marşı ile başladı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe yapılan ortak basın açıklamasında, "Bugün işçi sınıfının, emekçilerin sesine, sözüne, gücüne ve birliğine hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kapitalizm bugün dünya halklarına daha fazla sömürü, daha fazla eşitsizlik, daha fazla yağma, daha fazla yıkım vaat ediyor" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, "Başta işçi sınıfı olmak üzere, üretimden gelen gücümüzle hayatı her gün yeniden üreten ellerimizle eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Üretenlerin, yöneten olduğu bir düzeni kurana kadar mücadeleye var mısınız? O zaman sevgili dostlar; o zaman sevgili kardeşler, hep birlikte büyük ustanın davetiyle verelim sözümüzü. Yok edeceğiz, insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. bu hasret bizim. Bir kere daha sevgili kardeşlerim, bayramımız kutlu yolumuz açık olsun" diye konuştu.