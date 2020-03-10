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Yiğit SOYLU- Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Ercüment A. (66), 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Dükkânda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçtı. Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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