GEZEGENLER VE SÄ°Z / JÃœPÄ°TER

JÃœPÄ°TER- YAY VE BALIK BURÃ‡LARI
BÃ¼yÃ¼k JÃ¼piter benim adÄ±m,
Ä°kinci gezegen, Ã¼nÃ¼m Ã§ok bÃ¼yÃ¼k,
IlÄ±k, nemli ve iÃ§ten sÄ±cak,
DoÄŸam gereÄŸi zarar veremem,
Ä°ki burca sahibim, evlerim orada,
Yay ve BalÄ±klar'da altÄ±n parÄ±ltÄ±lar,
Ararlar ve orada gÃ¶sterirler, dua ederim,
Ã‡ok iyi olsun diye, size gelen herÅŸey,
YengeÃ§'de yÃ¼kselirim,
KoÃ§ geldiÄŸinde zayÄ±flarken,
GeÃ§tiÄŸim yol oniki burcun yolu,
Yolculuk oniki yÄ±lda tamamlanÄ±r,
Sakin, mutlu, iffetli yaÅŸamlar,
DinÃ§, kudretli ama sevgiler sadece eÅŸler iÃ§in,
Talihli tebessÃ¼mler, bilgelik dolu,
Ä°yi yolda, iyi giyimli,Â arÄ±nmÄ±ÅŸ,
OnlarÄ±n sanatÄ± gÃ¼zel, estetik dolu,
GÃ¼zel aÄŸÄ±zlÄ±, yÃ¼zÃ¼ne hakim,
Denizciler, yargÄ±Ã§lar ve hukukÃ§ular,
Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler, bilgeler,
EÄŸer eÄŸilim iÃ§indeyseler bÃ¼tÃ¼n iyiliklere,
EÄŸer JÃ¼piter'in Ã§ocuklarÄ± oradaysa.Â
GeniÅŸleme - Ã–ÄŸrenim - Zenginlik - Zeka - Uyum - Yasalar - Din - Felsefe - BÃ¼yÃ¼k ÅŸans - Åžiddet ve GÃ¼Ã§.
JÃ¼piter AydÄ±nlÄ±k tanÄ±mÄ±: YayÄ±lmak arzusu - GeniÅŸlemeÂ isteÄŸi - Sahiplenme - TatminkarlÄ±k - Uyumluluk - Adalet anlayÄ±ÅŸÄ± - Ä°yimserlik - Sosyal duygular - Geleneksellik ve dinsel yaklaÅŸÄ±mlar - Ä°nsaf - BonkÃ¶rlÃ¼k - YapÄ±cÄ± tutum.
JÃ¼piter KaranlÄ±k tanÄ±mÄ±: Uyumsuzluk - Adaletsizlik - SÃ¼rtÃ¼ÅŸme arzusu -Asosyal davranÄ±ÅŸlar - Moralsizlik - Geleneksel olmamak - Maddecilik - Yemek yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k - Fikri anlaÅŸmazlÄ±klar.
EtkilediÄŸi organlar:
Organlar - Kan - KaraciÄŸer - ÅžiÅŸmanlÄ±k - Safra - AkciÄŸer - Kaburga.
KiÅŸilik:
YayÄ±lma arzusu - GeniÅŸlemeÂ isteÄŸi - Sahiplik - TatminkarlÄ±k - Hormoni - Adelet anlayÄ±ÅŸÄ± - Ä°yimserlik - Sosyal hisler - Geleneksel ve dinsel yaklaÅŸÄ±mlar - Ä°nsaf - BonkÃ¶rlÃ¼k - YapÄ±cÄ± tutum.
JÃ¼piter artÄ± davranÄ±ÅŸlar:
Ã–ÄŸrenme arzusunun yoÄŸun olmasÄ± - MeraklÄ±lÄ±k - Sahiplenmek - Adaletli ve iyimser davranmak - Sosyal yÃ¶nden dÃ¼ÅŸÃ¼nceli olmak - Felsefik konulara yÃ¶nelmek - ÅžanslÄ±lÄ±k - GelenekselliÄŸe Ã¶ncelik vermek - Uyumlu bir tutum sergilemek - Ã‡evreye aÃ§Ä±lma isteÄŸi - Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n iyi olmasÄ± - Resmi makamlarla iyi iliÅŸkiler.
JÃ¼piter eksi davranÄ±ÅŸlar:
Geleneksel olamamak - Sosyal olamamak - Moralin ani iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± - Hukuki yÃ¶nden anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sÃ¼rekli yaÅŸanmasÄ± - Maddesellik - SÃ¼rtÃ¼ÅŸme ve tartÄ±ÅŸmalardan hoÅŸlanmak - Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n iyi olmamasÄ± - AÅŸÄ±rÄ± tutuculuk - ÅžiÅŸmanlamaya mÃ¼sait yapÄ± - FazlasÄ±yla saÃ§ici davranmak.
JÃœPÄ°TER'Ä°N ASTRO ETKÄ°LERÄ°
Mutluluk armonisi o kanun ve din planeti olarak tanÄ±nÄ±r o aynÄ± zamanda ÅŸans ve geniÅŸleme eÄŸilimini temsil eder.
PSÄ°KOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:
(+) BonkÃ¶rlÃ¼k o yapÄ±cÄ± tutum o insaf o adalet o gerÃ§ekÃ§ilik o lÃ¼tuf o geniÅŸleme ve mÃ¼lk Ã§abasÄ± o dinsel uÄŸraÅŸlar.
(-) YanlÄ±ÅŸ (kanunsuz) dÃ¼ÅŸÃ¼nce ÅŸekli o savurganlÄ±k o uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± o sosyal olmayan tutum o materyalist tutum.
BÄ°YOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:
Besin fonksiyonu o ÅŸiÅŸmanlÄ±k o karaciÄŸer o safra kesesi o kan hastalÄ±klarÄ± o akciÄŸer o kaburga o kendini zehirleme ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±.
SOSYOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:
Memur o patron o din adamÄ± o yargÄ±Ã§ o paralÄ± insanlar o ÅŸanslÄ± kiÅŸiler.
TRANSÄ°T SÃœRESÄ°: Ortalama 3-10 gÃ¼n. Sabit durumda ise 30 gÃ¼n.
JÃœPÄ°TER EVLERDE "Ben Neyim?"
JÃœPÄ°TER 1. EVDE
Ä°nsanlarla rahat iliÅŸki kurabilirim o BaÄŸÄ±msÄ±z ve iyimser bir tabiatÄ±m var o Tiyatro hayranÄ±yÄ±m o Pratik bir zekaya sahip olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ä°yi yemek, iÃ§ecek ve vakit geÃ§irmeyi Ã§ok severim o Ruhsal yÃ¶nden zenginim o Seyehat etmek iÃ§in hiÃ§ bir fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmam o DÃ¼rÃ¼st olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ã‡ok samimi ikazlarlarÄ±mÂ bazen dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce olabilir.
JÃœPÄ°TER 2. EVDE
Kendi baÅŸÄ±ma baÅŸarmayÄ± severim o Genellikle para ile ilgili meselelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Ã¶nem verir, yabancÄ± Ã¼lkelerde seyehat edebilir yada alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapabilirim o DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, tiyatro, eÄŸitim, spor veya din ile ilgili konularda Ã§alÄ±ÅŸabilirim o CÃ¶mertim, bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlar harcamak iÃ§in potansiyel olabilir.
JÃœPÄ°TER 3. EVDE
YazÄ±lÄ± eÄŸitimi takip etmek yerine merak ve ilgilerimle Ã¶ÄŸrenmeyi tercih ederim o Bilgiyi sever ve iyi bir konuÅŸmacÄ± sayÄ±lÄ±rÄ±m o Mekanik kabiliyetim ve sanatsal becerilerim olabilir oÂ HaberleÅŸme ile iliÅŸkili birisiyim o Ailem iÃ§in sorumluluk sahibi birisiyim o Fiziksel olarak kaba bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde olabilirim.
JÃœPÄ°TER 4. EVDE
Dine, eÄŸitime ve kÃ¼ltÃ¼rel takiplere Ã¶nem verilerek yetiÅŸtirilebilirim o YabancÄ± bir Ã¼lkede doÄŸma veya anne yada babamÄ±n yabancÄ± uyruklu olma ihtimali yÃ¼ksektir o Evimde birden Ã§ok lisan konuÅŸulma ihtimali vardÄ±r.
JÃœPÄ°TER 5. EVDE
YaratÄ±cÄ±lÄ±k iÃ§in kuvvetli dÃ¼rtÃ¼lerim var o Toplumsal konumum iyi olmasÄ±na raÄŸmen yanlÄ±z yaÅŸama Ã¶zlemi duyarÄ±m o CÃ¶mertim o Risk alabilirim o Ä°yi vakit geÃ§irmekten hoÅŸlanan, Ã§ocuklara ve hayvanlara karÅŸÄ± sÄ±caklÄ±k ve alaka duyan birisiyim o Olgunluk kazanmakta zorluk Ã§eken eÄŸlenceli bir tabiatÄ±m var.
JÃœPÄ°TER 6. EVDE
Rehberlik, avukatlÄ±k, Ã¶ÄŸretmenlik, yazarlÄ±k veya sanatÃ§Ä±lÄ±k mesleÄŸim olabilir o BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m, kendi iÅŸimi yapmayÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±labilir o EÄŸer yol gÃ¶sterilmez ve aÅŸÄ±rÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe izin verilirse, benden mutlusu yoktur oÂ HayvanlarÄ± severim o Organizasyonsuzluk ve ihmalcilik, iÅŸleri sonraya bÄ±rakma en belirgin Ã¶zelliklerimdir.
JÃœPÄ°TER 7. EVDE
Evlilik veya iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±m baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerektirir o Evlilik yoluyla kiÅŸisel geliÅŸim saÄŸlayabilirim o Ä°ÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±n, zenginliÄŸi veya statÃ¼yÃ¼ artÄ±rmak iÃ§in Ã¶zellikle organize edilmiÅŸ olma ihtimali vardÄ±r o EÅŸimin bÃ¼yÃ¼k fikirleri, bÃ¼yÃ¼k planlarÄ± olabilir ayrÄ±ca eÅŸimin iri bir fiziÄŸi de olabilir.
JÃœPÄ°TER 8. EVDE
Beceri, kabiliyet, entellektÃ¼el baÅŸarÄ± veya aile baÄŸlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±m gibi maddi kaynaklarÄ±mÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanmaktan Ã§ekinmem o Fiziksel hastalÄ±k, finansal zorluk veya diÄŸer baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klardan kurtulmak iÃ§in gereken gÃ¼cÃ¼ eÅŸimden alabilirim.
JÃœPÄ°TER 9. EVDE
EntellektÃ¼el meraklarÄ±m vardÄ±r o Gazete veya magazinlerin sÃ¼rekli bir okuyucusu veya yazarÄ± veya yayÄ±ncÄ±sÄ± olabilirim o Keskin bir zekaya sahibim o Ä°malÄ± ve kÄ±rÄ±cÄ± konuÅŸabilirim o Bilgiyi taktir ederim, eÄŸitimimi devam ettirmek iÃ§in Ã§ok tembel olabilirim o Hukuk, politika, yabancÄ± seyehatler'e ilgili biriyim.
JÃœPÄ°TER 10. EVDE
Ne bildiÄŸimi veya ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶rmek iÃ§in danÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyarsÄ±nÄ±z o Direk olarak toplumu ilgilendiren iÅŸler veya meslekler seÃ§ecbilirimo Babam ile kuvvetli iliÅŸkilerim vardÄ±r o Meslek terfileri alÄ±rkenÂ Ã¼stÃ¼nler tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlanma ya da engellenme veya geciktirilmeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz.
JÃœPÄ°TER 11. EVDE
ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± veya tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ± geliÅŸmek iÃ§in kullanabilirim o Belirli kuruluÅŸlarda bir kere gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bile olsam herkezi kendi arkadaÅŸÄ±mmÄ±ÅŸ gibi zannederim o Mutlu olma kapasitesine sahibim fakat her zaman daha fazlasÄ±na sahip olma isteÄŸim olacaktÄ±r.
JÃœPÄ°TER 12. EVDE
HiÃ§ bir zaman kendi limitlerimin ne olabileceÄŸinin ve ne olmayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olamayabilirim o YardÄ±m kaynaklarÄ±m genellikle eÅŸimden olacaktÄ±r o Gizli konulara meraklÄ±yÄ±m o Ã–nsezilerim kuvvetlidir o Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa ilgiliyim.
JÃœPÄ°TER BURÃ‡LARDA
JÃœPÄ°TERÂ KOÃ‡'DA
Normalin Ã¼stÃ¼nde coÅŸkulu ve hevesli bir yapÄ±nÄ±z var o BÃ¼yÃ¼meniz ve geliÅŸmeniz kotrolÃ¼nÃ¼zden Ã§Ä±kabilir o HoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼lÃ¼k veya cÃ¶mertlik sebebiyle servet kaybÄ±na uÄŸrayabilirsiniz o Pratik olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez o DÃ¼ÅŸÃ¼nsel yaratÄ±cÄ±lÄ±k size ilham verecektir o Yeni fikirlere doÄŸru geniÅŸlemeyi istersiniz o YaratÄ±cÄ± insanlara hayransÄ±nÄ±z ve onlarÄ± taktir edersiniz o Kendinizi de yaratÄ±cÄ± birisi olarak gÃ¶rÃ¼r ve her ÅŸeyi yeniden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§evrenize gÃ¶stermek istersiniz o Kendinize gÃ¼venen birisini ve etrafÄ±nÄ±zdaki insanlardan da aynÄ± ÅŸeyi beklersiniz o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n giremiyeceÄŸi risklere girmekten hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±zÂ o Bu yÃ¶nde gÃ¶zÃ¼ kapalÄ± bir cesaretiniz vardÄ±r o AÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§ma eÄŸiliminiz ve kendinize aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼ven aÅŸÄ±lamanÄ±z Ã§evrenizdeki insanlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± uzaklaÅŸtÄ±rabilir o DÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z veya Ã§evrenize yenilikleri ispat etme eÄŸiliminizden dolayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yatÄ±rÄ±mlardan para kaybÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.
JÃœPÄ°TERÂ BOÄžA'DA
Geleneksel tavÄ±rlarÄ± tercih edersinizÂ o DÄ±ÅŸ, fiziksel dÃ¼nya ile ilgili birisiniz o Zenginlik ve mevki ile rahat edersiniz oÂ GeliÅŸimin gÃ¶rÃ¼nÃ¼lebilir sonuÃ§la rÄ±nÄ± arayan bir yapÄ±nÄ±z vardÄ±r.
JÃœPÄ°TERÂ Ä°KÄ°ZLER'DE
Bilgiyi ararsÄ±nÄ±z o DeÄŸerli ÅŸebeke aÄŸlarÄ± geliÅŸtirirsiniz o KiÅŸisel geliÅŸiminiz seyahat ve diÄŸer insanlarla iletiÅŸim sayesinde olur o Felsefe, din, hukuk, tarih ve gÃ¼ncel politikaya eÄŸilimlisiniz o Ä°letiÅŸim kurmaktan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z o Seyahat ve gezgincilik sizi cezbeder o EntellektÃ¼el maraklarÄ±nÄ±z vardÄ±r o EleÅŸtirmen ve tarihci olabilirsiniz bu yÃ¶ndeki yeteneÄŸinizi kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z o Ã‡evrenizde Ã§eÅŸitli mesleklerden bir Ã§ok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve arkadaÅŸÄ±nÄ±z vardÄ±r o EntellektÃ¼el tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ve hoÅŸ sohpetlerin bulunduÄŸu ortamlar sizi Ã§eker o Kitap okumayÄ± ve bilgileri kitaplardan almayÄ± seversiniz fakat araÅŸtÄ±rmacÄ± deÄŸilsiniz, bu yÃ¼zden bilgileriniz yÃ¼zeysel kalabilir o Ã‡abuk sÄ±kÄ±labilir ve bu yÃ¼zden de birden Ã§ok konuyla ilgilenirsiniz o Pratik tecrÃ¼be yoksunluÄŸunu her zaman hissedeceksiniz.
JÃœPÄ°TERÂ YENGEÃ‡'DE
Beslenmede gÃ¼Ã§lÃ¼ iÃ§gÃ¼dÃ¼leriniz vardÄ±r o BÃ¼yÃ¼menizin geliÅŸimi ev ve aile hayatÄ±nÄ±n etkilerine baÄŸlÄ±dÄ±r o YaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z o Verimli olabilirsiniz o Ailenize olumlu ve anlayÄ±ÅŸlÄ± yaklaÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z o Aileniz Ã¶zellikle anne ve babanÄ±z size moral geliÅŸiminiz yÃ¶nÃ¼nden destek vermiÅŸ kiÅŸilerdir o Ä°nsanlara gÃ¼venmeyi ve sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± onlardan Ã¶ÄŸrenmiÅŸsiniz o Sizin iÃ§in Ã¶nemli olan rahat, huzurlu ve iyi diyalog kurulabilen bir ev ortamÄ±na sahip olmaktÄ±r o Zorda olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± evinizde aÄŸÄ±rlamaktan ve onlara moral yÃ¶nÃ¼nden yardÄ±mcÄ± olmaktan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z o Evinizde genelde birileri olur o Evinizi toplantÄ± merkezi olarak kullanmaktan Ã§ekinmezsiniz o Ä°yi bir aÅŸcÄ± olursunuz o Ailenizden finansal yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz o Rahat ve kolay yaÅŸamaktan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z.
JÃœPÄ°TERÂ ASLAN'DA
BirÃ§ok alanda geliÅŸmeye karÅŸÄ± hevesliyim o AraÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirmede yetenekli bir yapÄ±m var o YÃ¼ksek prensipler o Ä°lerlemem birazda abartÄ±lÄ± olmama baÄŸlÄ±dÄ±r o BonkÃ¶r sayÄ±lÄ±rÄ±m.
JÃœPÄ°TERÂ BAÅžAK'DA
Ä°dealizminiz kontrol edilemezse, davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za ciddi kÄ±sÄ±tlamalar getirir o Kendi geliÅŸiminiz ile ilgili olduÄŸunuz kadar baÅŸkalarÄ±nÄ±n geliÅŸimi ile de ilgilisiniz o Ã–nemsiz ÅŸeylerin Ã¼zerinde fazlaca durursunuz.
JÃœPÄ°TERÂ TERAZÄ°'DE
EntellektÃ¼el geliÅŸmeyi ararÄ±m o KiÅŸisel geliÅŸimim iÃ§in diÄŸer insanlardan destek gereklidir o Ortak gayretlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in kapasitem vardÄ±r o Adalet duygularÄ±m geliÅŸmiÅŸtir.
JÃœPÄ°TERÂ AKREP'DE
GayretkeÅŸliÄŸiniz ilmiliÄŸinizi ezer o Fanatiksiniz o TabiatÄ± ve onun gÃ¼Ã§lerini olaÄŸanÃ¼stÃ¼ algÄ±lama yetilerine sahipsiniz o Zevkli yemek yemeÄŸe dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k ve oburluk.
JÃœPÄ°TERÂ YAY'DA
KiÅŸisel geliÅŸiminiz iÃ§in gerekenleri seyahat, eÄŸitim ve iletiÅŸimle saÄŸlarsÄ±nÄ±z o Hasis olabilirsiniz o DavranÄ±ÅŸ ve iÃ§ dÃ¼nyanÄ±zda hasislik gÃ¶zleniro Fazla iyimser birisiniz o Risklere giren bir kiÅŸiliÄŸe sahipsiniz.
JÃœPÄ°TERÂ OÄžLAK'DA
Politika veya dine eÄŸilimlisiniz o Ä°ÅŸlerin nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ile deÄŸil ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ile ilgilenmeyi tercih edersiniz o Deneyim ve olgunluk ile geliÅŸimi tercih edersiniz o Muhafazakar eÄŸilimlisiniz o Politika ve eÄŸitim konularÄ± ilginizi Ã§eker o AdaletsizliÄŸi ve dÃ¶nen entrikalarÄ± Ã§abuk anlarsÄ±nÄ±z o MesleÄŸiniz veya gÃ¶reviniz tarÄ±m yada politika ile ilgili olabilir o Kendi hÄ±rsÄ±nÄ±z ve topluma karÅŸÄ± hissettiÄŸiniz sorumluluktan dolayÄ± gÃ¼Ã§ ve Ã¼ne dÃ¼ÅŸkÃ¼n birisiniz o Bu dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ev yaÅŸamÄ±nÄ±zda size zorluklar getirecektir o Aileniz sÄ±k sÄ±k onlarÄ± ihmal ettiÄŸinizden yakÄ±nabilir o HÄ±rsÄ±nÄ±z, sabrÄ±nÄ±z ve organizasyon yeteneÄŸiniz size baÅŸarÄ± saÄŸlayacaktÄ±r o Sosyal olarak yÃ¼ksek kiÅŸilerden yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz o Para konusunda cimri davranÄ±rsÄ±nÄ±z bazende gereksiz lÃ¼ks dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden anlamsÄ±z yere para harcayabilirsiniz.
JÃœPÄ°TERÂKOVA'DA
YerleÅŸik dÃ¼zeni olan kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸiniz gibi fantastik veya alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlerede uyum saÄŸlarsÄ±nÄ±z o Bireysel olmaktansa gurubun bir Ã¼yesi olarak geliÅŸmeyi tercih edersiniz o Ä°nsani bir yapÄ±dasÄ±nÄ±z o ArkadaÅŸlÄ±ktan hoÅŸlanan ve hoÅŸ sohpetlere katÄ±lmayÄ± seven birisiniz o Ä°nsanlarÄ± tanÄ±mada zorlanmazsÄ±nÄ±z o Sosyal birisi olmaya Ã¶zen gÃ¶sterirsiniz o KararsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±z bazen baÅŸÄ±nÄ±za dert aÃ§abilir o Herkez iÃ§in iyi olanÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z ve insanlar arasÄ±nda sosyal sÄ±nÄ±flama yapmazsÄ±nÄ±z o YaptÄ±klarÄ±nÄ±zdan dolayÄ± saygÄ± gÃ¶rmeyi istersiniz o Ã‡okÃ§a arkadaÅŸÄ±nÄ±z vardÄ±r ve onlarÄ± sosyal konularda organize etmekten zevk duyarsÄ±nÄ±z o Sizden beklenilmeyen ihmalkar bir yÃ¶nÃ¼nÃ¼z vardÄ±r, bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ her zaman gÃ¶stermezsiniz o Enerjiniz ve konsantrasyonunuz Ã§abuk daÄŸÄ±labilir bu sizin iÃ§in iyi neticeler vermediÄŸi gibi heyecanlandÄ±rÄ±r, olaylarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±za ve hedefi ÅŸaÅŸÄ±rmanÄ±za neden olabilir.
JÃœPÄ°TERÂ BALIK'DA
YapÄ±nÄ±z gereÄŸi Ã§abuk incinebilirsiniz ve bundan dolayÄ± incinebilirliliÄŸi gÃ¶ze alÄ±p bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¼zeltme isteÄŸiniz vardÄ±r ve tavÄ±rlarÄ±nÄ±z da bu yÃ¶ndedir o KiÅŸisel geliÅŸiminiz duygusal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ze baÄŸlÄ±dÄ±r o Sanatsal kabiliyetleriniz vardÄ±r o Merhametlisinizdir o Spritizma kabiliyet ve ruhsal ÅŸifacÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir o Ä°yimser birisiniz.