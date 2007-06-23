GEZEGENLER VE SÄ°Z / JÃœPÄ°TER

JÃœPÄ°TER- YAY VE BALIK BURÃ‡LARI

BÃ¼yÃ¼k JÃ¼piter benim adÄ±m,

Ä°kinci gezegen, Ã¼nÃ¼m Ã§ok bÃ¼yÃ¼k,

IlÄ±k, nemli ve iÃ§ten sÄ±cak,

DoÄŸam gereÄŸi zarar veremem,

Ä°ki burca sahibim, evlerim orada,

Yay ve BalÄ±klar'da altÄ±n parÄ±ltÄ±lar,

Ararlar ve orada gÃ¶sterirler, dua ederim,

Ã‡ok iyi olsun diye, size gelen herÅŸey,

YengeÃ§'de yÃ¼kselirim,

KoÃ§ geldiÄŸinde zayÄ±flarken,

GeÃ§tiÄŸim yol oniki burcun yolu,

Yolculuk oniki yÄ±lda tamamlanÄ±r,

Sakin, mutlu, iffetli yaÅŸamlar,

DinÃ§, kudretli ama sevgiler sadece eÅŸler iÃ§in,

Talihli tebessÃ¼mler, bilgelik dolu,

Ä°yi yolda, iyi giyimli,Â arÄ±nmÄ±ÅŸ,

OnlarÄ±n sanatÄ± gÃ¼zel, estetik dolu,

GÃ¼zel aÄŸÄ±zlÄ±, yÃ¼zÃ¼ne hakim,

Denizciler, yargÄ±Ã§lar ve hukukÃ§ular,

Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler, bilgeler,

EÄŸer eÄŸilim iÃ§indeyseler bÃ¼tÃ¼n iyiliklere,

EÄŸer JÃ¼piter'in Ã§ocuklarÄ± oradaysa.Â

GeniÅŸleme - Ã–ÄŸrenim - Zenginlik - Zeka - Uyum - Yasalar - Din - Felsefe - BÃ¼yÃ¼k ÅŸans - Åžiddet ve GÃ¼Ã§.

JÃ¼piter AydÄ±nlÄ±k tanÄ±mÄ±: YayÄ±lmak arzusu - GeniÅŸlemeÂ isteÄŸi - Sahiplenme - TatminkarlÄ±k - Uyumluluk - Adalet anlayÄ±ÅŸÄ± - Ä°yimserlik - Sosyal duygular - Geleneksellik ve dinsel yaklaÅŸÄ±mlar - Ä°nsaf - BonkÃ¶rlÃ¼k - YapÄ±cÄ± tutum.

JÃ¼piter KaranlÄ±k tanÄ±mÄ±: Uyumsuzluk - Adaletsizlik - SÃ¼rtÃ¼ÅŸme arzusu -Asosyal davranÄ±ÅŸlar - Moralsizlik - Geleneksel olmamak - Maddecilik - Yemek yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k - Fikri anlaÅŸmazlÄ±klar.

EtkilediÄŸi organlar:

Organlar - Kan - KaraciÄŸer - ÅžiÅŸmanlÄ±k - Safra - AkciÄŸer - Kaburga.

KiÅŸilik:

YayÄ±lma arzusu - GeniÅŸlemeÂ isteÄŸi - Sahiplik - TatminkarlÄ±k - Hormoni - Adelet anlayÄ±ÅŸÄ± - Ä°yimserlik - Sosyal hisler - Geleneksel ve dinsel yaklaÅŸÄ±mlar - Ä°nsaf - BonkÃ¶rlÃ¼k - YapÄ±cÄ± tutum.

JÃ¼piter artÄ± davranÄ±ÅŸlar:

Ã–ÄŸrenme arzusunun yoÄŸun olmasÄ± - MeraklÄ±lÄ±k - Sahiplenmek - Adaletli ve iyimser davranmak - Sosyal yÃ¶nden dÃ¼ÅŸÃ¼nceli olmak - Felsefik konulara yÃ¶nelmek - ÅžanslÄ±lÄ±k - GelenekselliÄŸe Ã¶ncelik vermek - Uyumlu bir tutum sergilemek - Ã‡evreye aÃ§Ä±lma isteÄŸi - Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n iyi olmasÄ± - Resmi makamlarla iyi iliÅŸkiler.



JÃ¼piter eksi davranÄ±ÅŸlar:

Geleneksel olamamak - Sosyal olamamak - Moralin ani iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± - Hukuki yÃ¶nden anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sÃ¼rekli yaÅŸanmasÄ± - Maddesellik - SÃ¼rtÃ¼ÅŸme ve tartÄ±ÅŸmalardan hoÅŸlanmak - Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n iyi olmamasÄ± - AÅŸÄ±rÄ± tutuculuk - ÅžiÅŸmanlamaya mÃ¼sait yapÄ± - FazlasÄ±yla saÃ§ici davranmak.

JÃœPÄ°TER'Ä°N ASTRO ETKÄ°LERÄ°

Mutluluk armonisi o kanun ve din planeti olarak tanÄ±nÄ±r o aynÄ± zamanda ÅŸans ve geniÅŸleme eÄŸilimini temsil eder.

PSÄ°KOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:

(+) BonkÃ¶rlÃ¼k o yapÄ±cÄ± tutum o insaf o adalet o gerÃ§ekÃ§ilik o lÃ¼tuf o geniÅŸleme ve mÃ¼lk Ã§abasÄ± o dinsel uÄŸraÅŸlar.

(-) YanlÄ±ÅŸ (kanunsuz) dÃ¼ÅŸÃ¼nce ÅŸekli o savurganlÄ±k o uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± o sosyal olmayan tutum o materyalist tutum.

BÄ°YOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:

Besin fonksiyonu o ÅŸiÅŸmanlÄ±k o karaciÄŸer o safra kesesi o kan hastalÄ±klarÄ± o akciÄŸer o kaburga o kendini zehirleme ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±.

SOSYOLOJÄ°K Ã–ZELLÄ°K:

Memur o patron o din adamÄ± o yargÄ±Ã§ o paralÄ± insanlar o ÅŸanslÄ± kiÅŸiler.

TRANSÄ°T SÃœRESÄ°: Ortalama 3-10 gÃ¼n. Sabit durumda ise 30 gÃ¼n.

JÃœPÄ°TER EVLERDE "Ben Neyim?"

JÃœPÄ°TER 1. EVDE

Ä°nsanlarla rahat iliÅŸki kurabilirim o BaÄŸÄ±msÄ±z ve iyimser bir tabiatÄ±m var o Tiyatro hayranÄ±yÄ±m o Pratik bir zekaya sahip olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ä°yi yemek, iÃ§ecek ve vakit geÃ§irmeyi Ã§ok severim o Ruhsal yÃ¶nden zenginim o Seyehat etmek iÃ§in hiÃ§ bir fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmam o DÃ¼rÃ¼st olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ã‡ok samimi ikazlarlarÄ±mÂ bazen dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce olabilir.

JÃœPÄ°TER 2. EVDE

Kendi baÅŸÄ±ma baÅŸarmayÄ± severim o Genellikle para ile ilgili meselelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Ã¶nem verir, yabancÄ± Ã¼lkelerde seyehat edebilir yada alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapabilirim o DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, tiyatro, eÄŸitim, spor veya din ile ilgili konularda Ã§alÄ±ÅŸabilirim o CÃ¶mertim, bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlar harcamak iÃ§in potansiyel olabilir.

JÃœPÄ°TER 3. EVDE

YazÄ±lÄ± eÄŸitimi takip etmek yerine merak ve ilgilerimle Ã¶ÄŸrenmeyi tercih ederim o Bilgiyi sever ve iyi bir konuÅŸmacÄ± sayÄ±lÄ±rÄ±m o Mekanik kabiliyetim ve sanatsal becerilerim olabilir oÂ HaberleÅŸme ile iliÅŸkili birisiyim o Ailem iÃ§in sorumluluk sahibi birisiyim o Fiziksel olarak kaba bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde olabilirim.

JÃœPÄ°TER 4. EVDE

Dine, eÄŸitime ve kÃ¼ltÃ¼rel takiplere Ã¶nem verilerek yetiÅŸtirilebilirim o YabancÄ± bir Ã¼lkede doÄŸma veya anne yada babamÄ±n yabancÄ± uyruklu olma ihtimali yÃ¼ksektir o Evimde birden Ã§ok lisan konuÅŸulma ihtimali vardÄ±r.

JÃœPÄ°TER 5. EVDE

YaratÄ±cÄ±lÄ±k iÃ§in kuvvetli dÃ¼rtÃ¼lerim var o Toplumsal konumum iyi olmasÄ±na raÄŸmen yanlÄ±z yaÅŸama Ã¶zlemi duyarÄ±m o CÃ¶mertim o Risk alabilirim o Ä°yi vakit geÃ§irmekten hoÅŸlanan, Ã§ocuklara ve hayvanlara karÅŸÄ± sÄ±caklÄ±k ve alaka duyan birisiyim o Olgunluk kazanmakta zorluk Ã§eken eÄŸlenceli bir tabiatÄ±m var.

JÃœPÄ°TER 6. EVDE

Rehberlik, avukatlÄ±k, Ã¶ÄŸretmenlik, yazarlÄ±k veya sanatÃ§Ä±lÄ±k mesleÄŸim olabilir o BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m, kendi iÅŸimi yapmayÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±labilir o EÄŸer yol gÃ¶sterilmez ve aÅŸÄ±rÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe izin verilirse, benden mutlusu yoktur oÂ HayvanlarÄ± severim o Organizasyonsuzluk ve ihmalcilik, iÅŸleri sonraya bÄ±rakma en belirgin Ã¶zelliklerimdir.

JÃœPÄ°TER 7. EVDE

Evlilik veya iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±m baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerektirir o Evlilik yoluyla kiÅŸisel geliÅŸim saÄŸlayabilirim o Ä°ÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±n, zenginliÄŸi veya statÃ¼yÃ¼ artÄ±rmak iÃ§in Ã¶zellikle organize edilmiÅŸ olma ihtimali vardÄ±r o EÅŸimin bÃ¼yÃ¼k fikirleri, bÃ¼yÃ¼k planlarÄ± olabilir ayrÄ±ca eÅŸimin iri bir fiziÄŸi de olabilir.

JÃœPÄ°TER 8. EVDE

Beceri, kabiliyet, entellektÃ¼el baÅŸarÄ± veya aile baÄŸlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±m gibi maddi kaynaklarÄ±mÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanmaktan Ã§ekinmem o Fiziksel hastalÄ±k, finansal zorluk veya diÄŸer baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klardan kurtulmak iÃ§in gereken gÃ¼cÃ¼ eÅŸimden alabilirim.

JÃœPÄ°TER 9. EVDE

EntellektÃ¼el meraklarÄ±m vardÄ±r o Gazete veya magazinlerin sÃ¼rekli bir okuyucusu veya yazarÄ± veya yayÄ±ncÄ±sÄ± olabilirim o Keskin bir zekaya sahibim o Ä°malÄ± ve kÄ±rÄ±cÄ± konuÅŸabilirim o Bilgiyi taktir ederim, eÄŸitimimi devam ettirmek iÃ§in Ã§ok tembel olabilirim o Hukuk, politika, yabancÄ± seyehatler'e ilgili biriyim.

JÃœPÄ°TER 10. EVDE

Ne bildiÄŸimi veya ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶rmek iÃ§in danÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyarsÄ±nÄ±z o Direk olarak toplumu ilgilendiren iÅŸler veya meslekler seÃ§ecbilirimo Babam ile kuvvetli iliÅŸkilerim vardÄ±r o Meslek terfileri alÄ±rkenÂ Ã¼stÃ¼nler tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlanma ya da engellenme veya geciktirilmeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz.

JÃœPÄ°TER 11. EVDE

ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± veya tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ± geliÅŸmek iÃ§in kullanabilirim o Belirli kuruluÅŸlarda bir kere gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bile olsam herkezi kendi arkadaÅŸÄ±mmÄ±ÅŸ gibi zannederim o Mutlu olma kapasitesine sahibim fakat her zaman daha fazlasÄ±na sahip olma isteÄŸim olacaktÄ±r.

JÃœPÄ°TER 12. EVDE

HiÃ§ bir zaman kendi limitlerimin ne olabileceÄŸinin ve ne olmayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olamayabilirim o YardÄ±m kaynaklarÄ±m genellikle eÅŸimden olacaktÄ±r o Gizli konulara meraklÄ±yÄ±m o Ã–nsezilerim kuvvetlidir o Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa ilgiliyim.