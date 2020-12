GEZEGENLER VE SÄ°Z / JÃœPÄ°TER

JÜPİTER- YAY VE BALIK BURÇLARI

Büyük Jüpiter benim adım,

İkinci gezegen, ünüm çok büyük,

Ilık, nemli ve içten sıcak,

Doğam gereği zarar veremem,

İki burca sahibim, evlerim orada,

Yay ve Balıklar'da altın parıltılar,

Ararlar ve orada gösterirler, dua ederim,

Çok iyi olsun diye, size gelen herşey,

Yengeç'de yükselirim,

Koç geldiğinde zayıflarken,

Geçtiğim yol oniki burcun yolu,

Yolculuk oniki yılda tamamlanır,

Sakin, mutlu, iffetli yaşamlar,

Dinç, kudretli ama sevgiler sadece eşler için,

Talihli tebessümler, bilgelik dolu,

İyi yolda, iyi giyimli, arınmış,

Onların sanatı güzel, estetik dolu,

Güzel ağızlı, yüzüne hakim,

Denizciler, yargıçlar ve hukukçular,

Çok çalışan öğretmenler, bilgeler,

Eğer eğilim içindeyseler bütün iyiliklere,

Eğer Jüpiter'in çocukları oradaysa.

Genişleme - Öğrenim - Zenginlik - Zeka - Uyum - Yasalar - Din - Felsefe - Büyük şans - Şiddet ve Güç.

Jüpiter Aydınlık tanımı: Yayılmak arzusu - Genişleme isteği - Sahiplenme - Tatminkarlık - Uyumluluk - Adalet anlayışı - İyimserlik - Sosyal duygular - Geleneksellik ve dinsel yaklaşımlar - İnsaf - Bonkörlük - Yapıcı tutum.

Jüpiter Karanlık tanımı: Uyumsuzluk - Adaletsizlik - Sürtüşme arzusu -Asosyal davranışlar - Moralsizlik - Geleneksel olmamak - Maddecilik - Yemek yeme alışkanlığında aşırılık - Fikri anlaşmazlıklar.

Etkilediği organlar:

Organlar - Kan - Karaciğer - Şişmanlık - Safra - Akciğer - Kaburga.

Kişilik:

Yayılma arzusu - Genişleme isteği - Sahiplik - Tatminkarlık - Hormoni - Adelet anlayışı - İyimserlik - Sosyal hisler - Geleneksel ve dinsel yaklaşımlar - İnsaf - Bonkörlük - Yapıcı tutum.

Jüpiter artı davranışlar:

Öğrenme arzusunun yoğun olması - Meraklılık - Sahiplenmek - Adaletli ve iyimser davranmak - Sosyal yönden düşünceli olmak - Felsefik konulara yönelmek - Şanslılık - Gelenekselliğe öncelik vermek - Uyumlu bir tutum sergilemek - Çevreye açılma isteği - Genel sağlığın iyi olması - Resmi makamlarla iyi ilişkiler.



Jüpiter eksi davranışlar:

Geleneksel olamamak - Sosyal olamamak - Moralin ani iniş ve çıkışları - Hukuki yönden anlaşmazlıkların sürekli yaşanması - Maddesellik - Sürtüşme ve tartışmalardan hoşlanmak - Genel sağlığın iyi olmaması - Aşırı tutuculuk - Şişmanlamaya müsait yapı - Fazlasıyla saçici davranmak.

JÜPİTER'İN ASTRO ETKİLERİ

Mutluluk armonisi o kanun ve din planeti olarak tanınır o aynı zamanda şans ve genişleme eğilimini temsil eder.

PSİKOLOJİK ÖZELLİK:

(+) Bonkörlük o yapıcı tutum o insaf o adalet o gerçekçilik o lütuf o genişleme ve mülk çabası o dinsel uğraşlar.

(-) Yanlış (kanunsuz) düşünce şekli o savurganlık o uyuşturucu alışkanlığı o sosyal olmayan tutum o materyalist tutum.

BİYOLOJİK ÖZELLİK:

Besin fonksiyonu o şişmanlık o karaciğer o safra kesesi o kan hastalıkları o akciğer o kaburga o kendini zehirleme ve şeker hastalığı.

SOSYOLOJİK ÖZELLİK:

Memur o patron o din adamı o yargıç o paralı insanlar o şanslı kişiler.

TRANSİT SÜRESİ: Ortalama 3-10 gün. Sabit durumda ise 30 gün.

JÜPİTER EVLERDE "Ben Neyim?"

JÜPİTER 1. EVDE

İnsanlarla rahat ilişki kurabilirim o Bağımsız ve iyimser bir tabiatım var o Tiyatro hayranıyım o Pratik bir zekaya sahip olduğum söylenir o İyi yemek, içecek ve vakit geçirmeyi çok severim o Ruhsal yönden zenginim o Seyehat etmek için hiç bir fırsatı kaçırmam o Dürüst olduğum söylenir o Çok samimi ikazlarlarım bazen düşüncesizce olabilir.

JÜPİTER 2. EVDE

Kendi başıma başarmayı severim o Genellikle para ile ilgili meselelerde özgürlüğe önem verir, yabancı ülkelerde seyehat edebilir yada alış veriş yapabilirim o Danışmanlık, yayıncılık, tiyatro, eğitim, spor veya din ile ilgili konularda çalışabilirim o Cömertim, büyük meblağlar harcamak için potansiyel olabilir.

JÜPİTER 3. EVDE

Yazılı eğitimi takip etmek yerine merak ve ilgilerimle öğrenmeyi tercih ederim o Bilgiyi sever ve iyi bir konuşmacı sayılırım o Mekanik kabiliyetim ve sanatsal becerilerim olabilir o Haberleşme ile ilişkili birisiyim o Ailem için sorumluluk sahibi birisiyim o Fiziksel olarak kaba bir görünümde olabilirim.

JÜPİTER 4. EVDE

Dine, eğitime ve kültürel takiplere önem verilerek yetiştirilebilirim o Yabancı bir ülkede doğma veya anne yada babamın yabancı uyruklu olma ihtimali yüksektir o Evimde birden çok lisan konuşulma ihtimali vardır.

JÜPİTER 5. EVDE

Yaratıcılık için kuvvetli dürtülerim var o Toplumsal konumum iyi olmasına rağmen yanlız yaşama özlemi duyarım o Cömertim o Risk alabilirim o İyi vakit geçirmekten hoşlanan, çocuklara ve hayvanlara karşı sıcaklık ve alaka duyan birisiyim o Olgunluk kazanmakta zorluk çeken eğlenceli bir tabiatım var.

JÜPİTER 6. EVDE

Rehberlik, avukatlık, öğretmenlik, yazarlık veya sanatçılık mesleğim olabilir o Bağımsızlığım, kendi işimi yapmayı mümkün kılabilir o Eğer yol gösterilmez ve aşırı özgürlüğe izin verilirse, benden mutlusu yoktur o Hayvanları severim o Organizasyonsuzluk ve ihmalcilik, işleri sonraya bırakma en belirgin özelliklerimdir.

JÜPİTER 7. EVDE

Evlilik veya iş ortaklığım bağımsızlığı gerektirir o Evlilik yoluyla kişisel gelişim sağlayabilirim o İş ortaklığımın, zenginliği veya statüyü artırmak için özellikle organize edilmiş olma ihtimali vardır o Eşimin büyük fikirleri, büyük planları olabilir ayrıca eşimin iri bir fiziği de olabilir.

JÜPİTER 8. EVDE

Beceri, kabiliyet, entellektüel başarı veya aile bağlarını kullandığım gibi maddi kaynaklarımın tümünü kullanmaktan çekinmem o Fiziksel hastalık, finansal zorluk veya diğer başarısızlıklardan kurtulmak için gereken gücü eşimden alabilirim.

JÜPİTER 9. EVDE

Entellektüel meraklarım vardır o Gazete veya magazinlerin sürekli bir okuyucusu veya yazarı veya yayıncısı olabilirim o Keskin bir zekaya sahibim o İmalı ve kırıcı konuşabilirim o Bilgiyi taktir ederim, eğitimimi devam ettirmek için çok tembel olabilirim o Hukuk, politika, yabancı seyehatler'e ilgili biriyim.

JÜPİTER 10. EVDE

Ne bildiğimi veya ne yaptığımı görmek için danışmaya ihtiyaç duyarsınız o Direk olarak toplumu ilgilendiren işler veya meslekler seçecbilirimo Babam ile kuvvetli ilişkilerim vardır o Meslek terfileri alırken üstünler tarafından kısıtlanma ya da engellenme veya geciktirilmeye maruz kaldığımı düşüneceğiz.

JÜPİTER 11. EVDE

Arkadaşlarımı veya tanıdıklarımı gelişmek için kullanabilirim o Belirli kuruluşlarda bir kere görüşmüş bile olsam herkezi kendi arkadaşımmış gibi zannederim o Mutlu olma kapasitesine sahibim fakat her zaman daha fazlasına sahip olma isteğim olacaktır.

JÜPİTER 12. EVDE

Hiç bir zaman kendi limitlerimin ne olabileceğinin ve ne olmayacağının farkında olamayabilirim o Yardım kaynaklarım genellikle eşimden olacaktır o Gizli konulara meraklıyım o Önsezilerim kuvvetlidir o Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa ilgiliyim.