Gelecek 16 yÄ±l...

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UranÃ¼s ise, 28 Haziran'dan beri bulunduÄŸu Retro durumundan (Astrolojik anlamda geri gidiÅŸ) 28 KasÄ±m'da Ã§Ä±kÄ±yor ve normal yoluna devam ediyor. UranÃ¼s 12 Mart 2011'e kadar BalÄ±k Burcu'nda kalacak ve o tarihte KoÃ§ Burcu'na geÃ§ecek. NeptÃ¼n ise, Kova Burcu'ndaki NeptÃ¼n ise, 3 KasÄ±m'da Retro'dan Ã§Ä±ktÄ±, NeptÃ¼n Retrosu 27 MayÄ±s'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ve Pluto 27 KasÄ±m 2008'de Yay Burcu'ndan ayrÄ±lÄ±p, OÄŸlak Burcu'na geÃ§iyor, Pluto 11 KasÄ±m 1995'den beri Yay Burcu'ndaydÄ±. Pluto bilindiÄŸi gibi, astronomlarca gezegen olmaktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve cÃ¼ce gezegen sÄ±nÄ±fÄ±na alÄ±ndÄ± ama bunun astrologlar iÃ§in hiÃ§bir anlamÄ± yok Ã§Ã¼nkÃ¼ Astroloji'de gezegenler sadece birer referanstÄ±rlar ya da birer simgedirler. Ã–nemli olan zaman izdÃ¼ÅŸÃ¼mleri ve istatistiklerdir. Pluto 248 yÄ±lda GÃ¼neÅŸ'in Ã§evresini dolaÅŸÄ±r, ortalama 21 yÄ±lda bir burÃ§ deÄŸiÅŸtirir ama ortalama olmasÄ±nÄ±n nedeni yÃ¶rÃ¼ngesinin eliptik olmasÄ±dÄ±r, bu nedenle 12 ile 32 yÄ±l arasÄ±nda farklÄ± zaman dilimlerinde burÃ§ deÄŸiÅŸtirir.

SÄ±navlar baÅŸlÄ±yor...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

1995'de, Yay Burcu'na giren Pluto'nun anlamÄ±, inanÃ§, umut, felsefe ve iyimserlikti. Ä°deolojik devrimler dikkat Ã§ekicidir ama burada Yeni Ã‡aÄŸ ideolojilerinden sÃ¶z etmiyor aksine tÃ¼m ideolojilerin durum ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerinden sÃ¶z ediyoruz. Pluto/Yay konumunda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi din konusunda, ciddi geliÅŸmeler ve kaos yaÅŸandÄ±. Pluto 24 yÄ±l boyunca OÄŸlak'ta kalacak yani sÃ¶ylevler, giriÅŸimler, ideolojiler artÄ±k eylemleriyle sÄ±nanacaklar, Ã–ncÃ¼ OÄŸlak bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin ayaÄŸÄ±nÄ± yere bastÄ±racak, zayÄ±flar, gÃ¼Ã§sÃ¼zler ve yere saÄŸlam basamayanlar birer birer devrilip, yok olacaklar. Klasik mitolojide TanrÄ± Pluto (Eski Yunan'da Hades), yeraltÄ±nÄ± yÃ¶netir, en Ã¼nlÃ¼ Ã¶ykÃ¼sÃ¼ genÃ§ ve gÃ¼zel tanrÄ±Ã§a Persephone'u kaÃ§Ä±rmasÄ±dÄ±r. Pluto, tanrÄ±Ã§ayÄ± alarak yeraltÄ±na indirir ve burada Ã¶lÃ¼m, yeniden doÄŸum ve yenilenme Ã¼Ã§lemesi yaÅŸanÄ±r. Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n gerÃ§ek Ã¶rneÄŸi Pluto'nun keÅŸif yÄ±lÄ± olan 1930 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ 1930'lar Nazizm'in yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdir, daha sonra Ã¶nce Ã¶lÃ¼m, savaÅŸ bitiminde de doÄŸum ve yenilenme yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Buradan yola Ã§Ä±kacak olursak, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda neler olabilir?

YaÅŸamÄ±n, Ã¶lÃ¼me karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±...

Daha Ã§ok teolojiye (Dinbilim) ve psikolojiyeÂ Ã¶nem verilecektir. New Age akÄ±mlarÄ± daha da gÃ¼Ã§ kazanacaktÄ±r, Reiki, Homeopati, AkapÃ¼nktÃ¼r, Astroloji ve Psikoterapi gibi konular daha yaygÄ±nlaÅŸÄ±rken, Ã§ok daha ciddiye alÄ±nacaktÄ±r. Bundan Ã¶tesi, tÃ¼m tutucu inanÃ§larÄ±n yeniden ÅŸekillenmesi ve yorumlanmasÄ± iÃ§in doÄŸru bir sÃ¼reÃ§ olacaktÄ±r, bunu Ã¶zellikle HÄ±ristiyan ve MÃ¼slÃ¼man radikalizmi yaÅŸayacaktÄ±r. Ä°slam tutuculuÄŸunun baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± 1979'daki Ä°ran Devrimi'dir ama dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len sistem oluÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Dogmalar gittikÃ§e zayÄ±flayacak ve daha Ã§ok tasavvufi bir sisteme veya uygulamaya doÄŸru yola Ã§Ä±kÄ±lacaktÄ±r, TÃ¼rkiye'deki Alevi etkinliÄŸinin artÄ±ÅŸÄ± ve CHP'nin son atÄ±lÄ±mÄ± bunun Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Ä°slami gÃ¶rÃ¼ÅŸ Ã§eÅŸitlemeleri artarken, reformist Ã§izgide, yenilenme umutlarÄ± yeÅŸerecektir, bir anlamda da Ã¶ldÃ¼rme ve Ã¶lme yolunun doÄŸru ve yararlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r.

Hasat baÅŸlÄ±yor...

Pluto geÃ§iÅŸi yaklaÅŸÄ±k olarak, zodyaÄŸÄ±n ikinci evinde gerÃ§ekleÅŸecek. KiÅŸinin sahip olduÄŸu ÅŸeyler, maddi konular, hÄ±rslarÄ±, istekleri, para, maddi konulardaki yeteneÄŸi buradadÄ±r. YÄ±ldÄ±z haritasÄ±nda parasal konularda en Ã§ok sÃ¶z sahibi olan ikinci evdir. Bunlar bireysel etkilerdir, Mundane yani Jeo-politik Astroloji'de etkiler, ulusal zenginlik, finans ve bankacÄ±lÄ±k, hazine, vergi ve gelirler, gÄ±da, saÄŸlÄ±k, sosyal deÄŸiÅŸimler gibi alanlarda kendini gÃ¶sterecektir. OÄŸlak Burcu Ã¼lkeleri, devlet gÃ¼cÃ¼nÃ¼, kapitali, dev trÃ¶st ve ÅŸirketleri ve de gezegenin kendisini simgeler, Pluto etkisinde deÄŸiÅŸim etkileri yaÅŸanÄ±rken, kÄ±sÄ±tlamalar ve endiÅŸe yoÄŸunlaÅŸacak, bu nedenle de dÃ¼zenin ya da yerleÅŸik sistemin yÃ¶neticileri korkuya kapÄ±larak, hemen her alanda baskÄ±yÄ± arttÄ±racaklardÄ±r. BÃ¼yÃ¼me ve geniÅŸleme periyodu Yay'da sona ermiÅŸtir, OÄŸlak'ta sonuÃ§lar olduÄŸu kadarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kacak ve hasat yapÄ±lacaktÄ±r.

KarÅŸÄ± devrimler...

Ã–zetle UranÃ¼s'Ã¼n de katkÄ±sÄ±yla devrim baÅŸlayacak, ekonomiden, geÃ§erli inanÃ§lara kadar hemen her alanda Yeni Ã‡aÄŸcÄ±lar daha da doÄŸrusu yenilikÃ§iler tutuculara baÅŸ kaldÄ±racak, dÃ¼zenin kÃ¶kten deÄŸiÅŸmesi istenecektir. Ã–rneÄŸin kÃ¼resel Ä±sÄ±nma, bu sÃ¼reÃ§te daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve acÄ±masÄ±z sonuÃ§lar oluÅŸturacaÄŸÄ±ndan, aynÄ± paralelde ve etkide tedbirlerin ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerin gerekliliÄŸi kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olacaktÄ±r. Bilinen mazeretler, karÅŸÄ±t devrimciler tarafÄ±ndan geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r.

SÃ¼per Ã§ocuklar doÄŸdular...

Pluto/OÄŸlak evresi, daha Ã¶te aÅŸamalarda yani 2024 civarÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir teknolojik devrimin mÃ¼jdecisi olacaktÄ±r, Ã¶ylesine ki ÅŸu andaki teknolojinin adeta ilkel kalacaÄŸÄ±, hayal Ã¶tesi bir teknolojiye ulaÅŸÄ±lacaktÄ±r. 1995-2003 arasÄ±nda UranÃ¼s Kova'dayken doÄŸan Ã§ocuklar, bu sÃ¼per teknolojiyi kullanma potansiyeline Ã¶zel olarak sahiptirler.

Kapitalizm ile Sosyalizm'in evliliÄŸi...

Toplumun deÄŸiÅŸim gereksinimini, eski oluÅŸumlarÄ±n kÃ¼llerinden doÄŸacak olanÂ yeni liderler giderecekler. Gelecek 16 yÄ±lda Kapitalizm ile Sosyalizm sentezininÂ potansiyel olarak mÃ¼mkÃ¼ olduÄŸunu farkedeceÄŸiz. BilinÃ§li ve kollektif bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n sadece kÃ¼Ã§Ã¼k paylarla yetinmeyeceÄŸini anlaÅŸÄ±lacak ve Ã¼stelik bunun olmasÄ± gereken doÄŸal bir sonuÃ§ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine ulaÅŸÄ±lacaktÄ±r. EÄŸer ticaret ve ekonomi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n krallarÄ±, Kova Ã‡aÄŸÄ±'nÄ±n sergilediÄŸi insani sonuÃ§larÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼slenirlerse sorun olmayacak. Yani Kapitalizm kendisini tersyÃ¼z etmek zorunda kalacak, zaten iÃ§ine girilen dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki eko-kriz bunun ilk belirtisi, iki sistemin birleÅŸme noktasÄ±nda daha iyi bir dÃ¼nyaya kavuÅŸabilecek ve ancak o zaman doÄŸayÄ± kutsuyacaÄŸÄ±z.

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Fakat bu mutlu ufka ulaÅŸmanÄ±n yolu, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve gezegensel sorunlarÄ± yaÅŸayarak aÅŸmamÄ±zla aÃ§Ä±lacak. Åžu an iÃ§in Pluto/OÄŸlak evresinin olumlu sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± umut etmekten Ã¶te gidemiyoruz...

Daha geniÅŸ yorumlarÄ± hurriyetim.com.tr astrolojide 2009 yÄ±lÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini okurken bulacaksÄ±nÄ±z...