Zoom nedir? Zoom girişi nasıl yapılır? Bilgisayardan Zoom'a giriş ekranı...

Zoom, video ve sesli sanal sınıflar ve web seminerleri için özel olarak tasarlanmış kullanımı kolay ve güvenilir bir dijital platformdur .



Koronavirüs ile beraber milyarlarca insanın eve kapanması, video konferans uygulamalarına olan talebi olağanüstü düzeyde artırdı. Evden çalışma, görüntülü iş ve ekip toplantıları ve uzaktan eğitim için kullanılan bulut tabanlı uygulamalar arasında yer alan Zoom, son iki aydaki günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 67 artırarak en çok tercih edilenlerden biri haline geldi. Serbest çalışanlardan büyük holdinglere, öğrencilerden öğretmenlere; sağlık çalışanlarından devletlerin en üst kademedekilerine kadar görüntülü görüşme, çevrim içi toplantı, konferans, ders, sohbet ve mobil iş birliği yapmak isteyen herkesçe kullanır hale geldi.