Zoom nedir? Zoom girişi nasıl yapılır? Bilgisayardan Zoom'a giriş ekranı...
Yeni tip koronavirüs salgınında kullanım trafiği artan online video konferans uygulaması Zoom, uzaktan eğitim sürecinde kullanılmaya başlandı. Peki, Zoom nedir? Zoom girişi nasıl yapılır? İşte Zoom kullanımı hakkında bilgiler…
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Zoom, video ve sesli sanal sınıflar ve web seminerleri için özel olarak tasarlanmış kullanımı kolay ve güvenilir bir dijital platformdur .
Koronavirüs ile beraber milyarlarca insanın eve kapanması, video konferans uygulamalarına olan talebi olağanüstü düzeyde artırdı. Evden çalışma, görüntülü iş ve ekip toplantıları ve uzaktan eğitim için kullanılan bulut tabanlı uygulamalar arasında yer alan Zoom, son iki aydaki günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 67 artırarak en çok tercih edilenlerden biri haline geldi. Serbest çalışanlardan büyük holdinglere, öğrencilerden öğretmenlere; sağlık çalışanlarından devletlerin en üst kademedekilerine kadar görüntülü görüşme, çevrim içi toplantı, konferans, ders, sohbet ve mobil iş birliği yapmak isteyen herkesçe kullanır hale geldi.
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ZOOM NASIL İNDRİLİR?
Zoom uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'dan indirilebiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.
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ZOOM GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Zoom’a, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerinizden tarayıcı ve mobil uygulama aracılığıyla giriş yapabilirsiniz.
https://zoom.us/signup adresine giriniz. Açılan sayfaya yer alan kutucuğa email adresinizi yazarak üye ol (Sign Up) butonunu tıklayınız. Email adresinize Zoom’dan gelen aktivasyon linkine tıklayın ve açılan sayfada istenen bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayınız.
İsterseniz üyeliğinizi Gmail ya da Facebook hesabınızı kullanarak ta başlatabilirsiniz. Zoom’da sanal ders oluşturmak ya da oluşturulan derse katılmak içinhttps://us04web.zoom.us/download#client_4meeting adresinden Zoom uygulamasını bilgisayarınıza ya da mobil cihazlara indiriniz ve kurunuz.üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.