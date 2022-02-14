Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı? Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman? İşte sınav sürecinin detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Quaresmadan çok konuşulan hareket Portekizde gündem olduQuaresma'dan çok konuşulan hareket! Portekiz'de gündem oldu#Ricardo Quaresma
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Taksideki düzenek hayrete düşürdü 250 TLlik ücret şüphelendirdi ve...Taksideki düzenek hayrete düşürdü! 250 TL'lik ücret şüphelendirdi ve...#Taksi
Ordudan çaldıkları araçla İstanbula gelen çocuklar, bu kez cip çaldı Polis onları arıyorOrdu'dan çaldıkları araçla İstanbul'a gelen çocuklar, bu kez cip çaldı! Polis onları arıyor#Ordu
Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın Çok daha ölümcül olabilir...Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın! Çok daha ölümcül olabilir...#Koronavirüs
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Fethi Sekinin şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu İfadeler dehşete düşürdüFethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu! İfadeler dehşete düşürdü#Fethi Sekin
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
HABERLERGündem Haberleri

Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı? Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman? İşte sınav sürecinin detayları

#Ziraat Bankası#Ziraat Bankası Sınavı#Ziraat Bankası Sınav Yerleri

Ziraat Bankası şubeleri bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar için personel alımı sınav duyuruları yayınlanmıştı. Sınav başvurusunda bulunan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir. Peki, Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı? Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman? İşte sınav sürecinin detayları...

1/3Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman İşte sınav sürecinin detayları

Ziraat Bankası personel alımı ilanıyla yapılacak sınavın detayları paylaşılmıştu. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 14 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabilecekler.

2/3Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman İşte sınav sürecinin detayları

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

• Sınav Giriş Belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.

3/3Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman İşte sınav sürecinin detayları

• Adayların sınav merkezine kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Bankası#Ziraat Bankası Sınavı#Ziraat Bankası Sınav Yerleri