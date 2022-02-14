Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı? Uzman yardımcısı işe alım sınavı ne zaman? İşte sınav sürecinin detayları

Ziraat Bankası personel alımı ilanıyla yapılacak sınavın detayları paylaşılmıştu. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 14 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabilecekler.
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
• Sınav Giriş Belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.
• Adayların sınav merkezine kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.