Zemheri nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter? Zemheri ayı hakkında bilgiler

Kış mevsiminin belirli bir dönemi için kullanılan zemheri terimi aynı zamanda karakış olarak da biliniyor. Zemheri ayı, sıcaklık dalgalanmasının fazla olduğu bir kısmı sonbahara bir kısmı kışa benzeyen bir dönem olarak dikkat çekiyor. Peki zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte zemheri ayı başlangıç ve bitiş tarihi...