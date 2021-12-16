Zemheri ne zaman giriyor? İşte Zemheri hakkında merak edilenler

Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2021 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. İşte zehmheri hakkında merak edilenler...