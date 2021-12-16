Zemheri ne zaman giriyor? İşte Zemheri hakkında merak edilenler
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Peki, zemheri ayı ne zaman?
Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2021 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. İşte zehmheri hakkında merak edilenler...