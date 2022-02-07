Zemheri ne zaman çıkıyor 2022? Zemheri ayı başlangıç ve bitiş tarihleri

Halk arasında 'karakış' olarak da adlandırılan zemheri bu yıl ne zaman bitiyor araştırmaları sıcaklıkların farklılık gösterdiği son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Aralık sonunda başlayan zemheri ne zaman bitiyor merak konusu oldu. Peki zemheri ne zaman çıkıyor 2022? Kırk gün süren ve kışın en sert zamanları olduğu bilinen zemheri ayı hakkında bilgiler haberimizde...