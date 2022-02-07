Zemheri ne zaman çıkıyor 2022? Zemheri ayı başlangıç ve bitiş tarihleri

Halk arasında 'karakış' olarak da adlandırılan zemheri bu yıl ne zaman bitiyor araştırmaları sıcaklıkların farklılık gösterdiği son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Aralık sonunda başlayan zemheri ne zaman bitiyor merak konusu oldu. Peki zemheri ne zaman çıkıyor 2022? Kırk gün süren ve kışın en sert zamanları olduğu bilinen zemheri ayı hakkında bilgiler haberimizde...
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.