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Zemheri ne zaman bitiyor? 2022 zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri

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Kışın en sert geçtiği ve halk arasında karakış olarak adlandırılan zemheri ayı yoğun kar yağışının ardından merak konusu oldu. Zemheri ayı, sıcaklık dalgalanmasının fazla olduğu bir kısmı sonbahara bir kısmı kışa benzeyen bir dönem olarak dikkat çekiyor. Peki zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2022 zemheri başlangıç ve bitiş tarihi...

1/3Zemheri ne zaman bitiyor 2022 zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri

Kış mevsiminin belirli bir dönemi için kullanılan zemheri ne zaman bitiyor araştırılmaya başlandı. Havaların soğuması ve ülkemizde yoğun kar yağışı ile birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Peki, zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte 2022 zemheri tarihleri...

2/3ZEMHERİ NEDİR

ZEMHERİ NEDİR?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış eski dilde zemheri ismiyle anılırdı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

3/3ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla zemheri ayının bittiğini söyleyebiliriz. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

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