Zemheri ne zaman bitiyor? 2022 zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri

Kış mevsiminin belirli bir dönemi için kullanılan zemheri ne zaman bitiyor araştırılmaya başlandı. Havaların soğuması ve ülkemizde yoğun kar yağışı ile birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Peki, zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte 2022 zemheri tarihleri...
Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış eski dilde zemheri ismiyle anılırdı.
Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.
22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla zemheri ayının bittiğini söyleyebiliriz. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.