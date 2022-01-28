Zemheri ne zaman bitiyor? 2022 zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla zemheri ayının bittiğini söyleyebiliriz. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.