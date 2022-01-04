Zemheri ne zaman başlar ne zaman biter? İşte zemheri ayı hakkında bilgiler
Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının başlayacağı ve ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Peki, zemheri ne zaman başlar ne zaman biter?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.