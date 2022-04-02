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ZEKAT NE KADAR? Zekat ne zaman kimler verir? İşte Diyanet bilgisi ile zekat vermekle yükümlü olan kişiler

#Zekat#Diyanet#Ramazan

Zekat ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olanların vermekle yükümlü olduğu zekatın, farz olması için gerekli şartlar Diyanet bilgileri ile Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Dini kaynaklara göre zekatın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekiyor. Peki, zekat ne kadar ve kimlere verilir? İşte, zekat vermekle yükümlü kişiler ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5ZEKAT NE KADAR Zekat ne zaman kimler verir İşte Diyanet bilgisi ile zekat vermekle yükümlü olan kişiler

Zekat miktarı ve kimlerin verip vermeyeceği oruç ibadetlerinin idrak edildiği Ramazan ayının ilk günlerinde öne çıkan konulardan oldu. Yardımlaşmanın önemli olduğu bu aylar içerisinde zekat miktarı ile ilgili Diyanet açıklamalarına gözler çevrildi. Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin vermesi uygun görülen zekatın belli başlı şartları bulunuyor.

2/5ZEKAT KİMLERE VERİLİR

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).

3/5ZEKAT NE KADAR VERİLİR

ZEKAT NE KADAR VERİLİR?

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

4/5ZEKAT KİMLERE FARZDIR

ZEKAT KİMLERE FARZDIR?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

5/5ZEKAT NE KADAR Zekat ne zaman kimler verir İşte Diyanet bilgisi ile zekat vermekle yükümlü olan kişiler

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.

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#Zekat#Diyanet#Ramazan