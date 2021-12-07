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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 09:58 | 

Zemheri nedir, ne zaman? 2021 zemheri başlangıç tarihi

Kışın en çetin geçtiği zamanlar olarak bilinen zemheri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Havaların değişkenlik gösterdiği son günlerde Aralık ayında başlaması gereken zemherinin başlangıç tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki zemheri nedir, ne zaman? İşte 2021 zemheri tarihleri hakkında bilgiler...

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Normal şartlarda Aralık ayında başlayan ve 40 gün süreyle devam eden kış mevsiminin en şiddetli zamanlarının yaşandığı zemheri ne zaman araştırmaları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterirken, henüz güneş etkisini kaybetmedi. Peki çetin kışın başlangıcı olarak sayılan zemheri ne zaman? 2021 zemheri başlangıç tarihi ile ilgili merak edilenler...
2ZEMHERİ NEDİR

ZEMHERİ NEDİR?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor.
3ZEMHERİ NE ZAMAN

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
42021 ZEMHERİ NE ZAMAN

2021 ZEMHERİ NE ZAMAN?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
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