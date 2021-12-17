Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2022 asgari ücret zammında son durum

2022 ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.



İşsizlik ödeneği , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişle birlikte yeniden hesaplanacak.



