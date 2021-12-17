Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2022 asgari ücret zammında son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Bu gelişmenin ardından güncel hesap üzerinden ödeme tarihi merak konusu oldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?
8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusunun ardından, asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak belirlendiğini ilan etti. İşte, 2022 asgari ücret zammında son durum...
2022 ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.
İşsizlik ödeneği , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişle birlikte yeniden hesaplanacak.
İşsizlik ödeneği , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişle birlikte yeniden hesaplanacak.