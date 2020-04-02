Yurt ücretleri ne zaman iade edilir? KYK ücretleri ne zaman geri ödenecek?

Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt ücretlerinin hesaplarına ne zaman geri ödeneceği birkaç haftadır merak edilen konular arasında yer alıyordu. Günlerdir bu kapsamda yapılan açıklamalara odaklanan öğrenciler için kritik açıklama KYK yurtlarının bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. İşte, 'Yurt ücretleri ne zaman iade edilir?' sorusunun yanıtı...