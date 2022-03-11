YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ardından valilikler bizi dizi önlem aldı. Okullar ve üniversitelerde eğitime bir süreliğine ara verildi. Bu gelişmeler ardından ÖSYM’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği YÖKDİL ve DİB MBSTS sınavlarında bir değişiklik olup olmadığı soruları gündeme geldi.