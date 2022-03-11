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YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

#YÖKDİL#MBSTS#ÖSYM Sınavları

İstanbul’da kar yağışının yoğun olarak devam etmesi nedeniyle gözler bir kez daha 2022 YÖKDİL ve DİB MBSTS sınavı tarihine çevrildi. YÖKDİL ve DİB MBSTS sınavlarının ertelenmesini talep eden bazı adaylar, sosyal medyadan yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Peki, YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

1/4YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ardından valilikler bizi dizi önlem aldı. Okullar ve üniversitelerde eğitime bir süreliğine ara verildi. Bu gelişmeler ardından ÖSYM’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği YÖKDİL ve DİB MBSTS sınavlarında bir değişiklik olup olmadığı soruları gündeme geldi.

2/4YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavları için henüz bir erteleme kararı gelmedi. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda değişiklik olması halinde haberimize eklenecektir.

3/4YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

Bir değişiklik olmaması halinde 2022-YÖKDİL/1 SINAVI 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te- DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ise 12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.

4/4YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM sınavları için verilecek kararda

2022-DİB-MBSTS'ye kısa bir süre kala ÖSYM'den yazılı açıklama geldi. Yapılan duyuruda "12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

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#YÖKDİL#MBSTS#ÖSYM Sınavları