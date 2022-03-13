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YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi

#Yökdil#Yökdil Soruları#Yökdil Sonuçları

YÖKDİL soruları ve cevapları için geri sayım başladı. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak soruları, sınav sonrası birçok kişinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/3YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYMye çevrildi

YÖKDİL soruları, adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için beklentiye giren vatandaşlar, sınavın ardından internet üzerinden sorgulamalarına başladı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, öncesinde soru ve cevapları gözden geçirecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular-cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o bilgiler

2/3YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK SORULAR VE CEVAPLAR BU HAFTA YAYINDA

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORULAR VE CEVAPLAR BU HAFTA YAYINDA

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

3/3SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

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#Yökdil#Yökdil Soruları#Yökdil Sonuçları