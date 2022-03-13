YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi

YÖKDİL soruları, adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için beklentiye giren vatandaşlar, sınavın ardından internet üzerinden sorgulamalarına başladı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, öncesinde soru ve cevapları gözden geçirecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular-cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o bilgiler