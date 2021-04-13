YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınavı sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ‘Değerli adaylarımız, 28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.’ dedi. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
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YÖKDİL sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Mart ayında uygulanan YÖKDİL sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyorlar.
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YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.