MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınavı sonuçları sorgulama ekranı
GeriGündem YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınavı sonuçları sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 10:09 | 

YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınavı sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ‘Değerli adaylarımız, 28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.’ dedi. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

YÖKDİL sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Mart ayında uygulanan YÖKDİL sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyorlar.

2YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi