YÖKDİL saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınav bilgileri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) yarın yapılacak. YÖKDİL'e katılım sağlayacak adaylar bir yandan son hazırlıklarını yaparken bir yandan saat ve süre bilgisini kontrol ediyor. Peki, YÖKDİL saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek? İşte 27 Mart tarihli YÖKDİL sınav bilgileri
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
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28 Mart tarihinde gerçekleşecek YÖKDİK sınavı, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.