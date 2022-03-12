YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi hakkında bilgiler...

SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER

Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir.Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araçgereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri,Başkanlığımızca değerlendirilecektir.