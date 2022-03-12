YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi hakkında bilgiler...

2022-YÖKDİL/1 tarihi ÖSYM takvimiyle bildirilmişti. 2022 yılı için belirlenen takvime göre, bir değişiklik olmaması halinde 2022-YÖKDİL/1 SINAVI 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
10.15’de başlayacak olan YÖKDİL, 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.
Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir.Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araçgereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri,Başkanlığımızca değerlendirilecektir.
Sağlık sorunu olan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan veyardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişindegüvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla ilaç (taneile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj,dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salondasınava girebileceklerdir.