YÖKDİL ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2020 YÖKDİL tarihi
YÖKDİL için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından başvuruları alınan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar heyecanla sınav tarihi beklemeye başladılar. Başvurular 21 Ekim – 2 Kasım 2020 tarihleri aralığında alındı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak, ertelendi mi? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YÖKDİL’in ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Koronavirüs önlemlerinin artırılmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Başvuruları 21 Ekim ve 2 Kasım tarihleri aralığında alınan YÖDİL aralık ayında yapılacak. Henüz sınav tarihinin ertelendiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınav, saat 10.15’de başlayacak. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2020 YÖKDİL tarihi
2
Abone Ol
YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav tarihinin ertelendiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.