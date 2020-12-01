YÖKDİL ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2020 YÖKDİL tarihi

YÖKDİL’in ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Koronavirüs önlemlerinin artırılmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Başvuruları 21 Ekim ve 2 Kasım tarihleri aralığında alınan YÖDİL aralık ayında yapılacak. Henüz sınav tarihinin ertelendiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınav, saat 10.15’de başlayacak. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2020 YÖKDİL tarihi