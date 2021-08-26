YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı
YÖKDİL’in ne zaman, saat kaçta yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. 2021-YÖKDİL/1 Sınavı, 28 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti. Yılın ikinci sınavı ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos tarihinde yapılacak. İşte sınav saati ve YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı
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YÖKDİL 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. 2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde merkezi olarak yapılacak. Adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
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YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.