YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.







YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.



