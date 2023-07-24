×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2023 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte YÖKDİL sınavı para yatırma detayı!

Güncelleme Tarihi:

#YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti#ÖSYM#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 22:51

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2023, ÖSYM kılavuzu ile belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos 2023 tarihinde adayların katılımı ile organize edilecek. Adaylar, YÖKDİL geç başvurularını sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak tamamlayacak. YÖKDİL geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak olan sınav parası, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

1/4YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır İşte YÖKDİL sınavı para yatırma detayı

YÖKDİL geç başvuru ücretinin nasıl yatırılacağı ve ne kadar olduğu henüz başvurularını yapmayan adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak olup, sınav ücretini yatırmayanların ise başvuru bilgileri silinecek. ÖSYM takvimine göre YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. İşte, YÖKDİL geç başvuruları hakkında bilgiler.

2/4YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) geç başvuruları 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek.

3/4YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal dönemde YÖKDİL başvuru ücreti 260,00 TL olarak yatırılmıştı.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

4/4YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır İşte YÖKDİL sınavı para yatırma detayı

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti#ÖSYM#Sınav