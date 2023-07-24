YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2023 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte YÖKDİL sınavı para yatırma detayı!

YÖKDİL geç başvuru ücretinin nasıl yatırılacağı ve ne kadar olduğu henüz başvurularını yapmayan adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak olup, sınav ücretini yatırmayanların ise başvuru bilgileri silinecek. ÖSYM takvimine göre YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. İşte, YÖKDİL geç başvuruları hakkında bilgiler.