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YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? YÖKDİL 2022/1 ÖSYM başvuru detayları yayımlandı

#Yökdil#Yökdil Başvurusu#Yökdil Başvuru Ekranı

YÖKDİL başvurusu, ÖSYM tarafından 21 Ocak Cuma günü (bugün) alınacak. ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı 2022'de 2 kez yüz yüze bir kez de online olarak düzenlenecek. ÖSYM, YÖKDİL başvuru duyurusunu gerçekleştirdi. İşte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...

1/4YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır YÖKDİL 2022/1 ÖSYM başvuru detayları yayımlandı

YÖKDİL başvurusu ÖSYM tarafından bugün alınmaya başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav takvimini öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu hakkında detaylı bilgiler

2/42022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

2022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

3/4YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

4/4YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır YÖKDİL 2022/1 ÖSYM başvuru detayları yayımlandı

Başvurular için ÖSYM giriş şifresinin bulunması gerekecek. Şifresi olan adaylar, ÖSYM AİS ekranından müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

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