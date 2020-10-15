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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 12:39 | 

YÖKDİL başvurusu ne zaman? İşte 2020 YÖKDİL takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde uygulanacak olan sınav için başvurusu sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuru ne zaman?

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Akademik kariyer hedefleyen kişilerin yanı sıra yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyenlerin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) için geri sayım başladı. Sınava katılacak olan adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına, internet üzerinden YÖKDİL başvuru tarihlerini sorguluyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi...

2YÖKDİL TAKVİMİ
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YÖKDİL TAKVİMİ

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

3YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK
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YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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