YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı...YÖKDİL 2020/2 başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti yatırma işlemi

YÖKDİL PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL VE NEREYE YAPILACAK? 130 TL olarak belirlenen YÖKDİL para yatırma işlemi şu bankalar üzerinden yapılacak;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)



 Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



 Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)



 Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri



 ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)



 Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)



 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.