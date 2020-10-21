YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı...YÖKDİL 2020/2 başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti yatırma işlemi
YÖKDİL başvuru ekranı, başvuru işlemlerinin başlamasının ardından erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği YÖKDİL başvuruları, başvuru ücreti yatırıldıktan sonra ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. YÖKDİL başvurusu ile bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL 2020/2 sınavına giriş yapacak olan pek çok vatandaş, işlemlerini internet üzerinden tamamlayacak. Peki, YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı, başvuru kılavuzu ve para yatırma işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YÖKDİL başvuru işlemleri 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Akademik anlamda yabancı dil becerilerini kanıtlamak isteyen adayların katılım göstereceği YÖKDİL 2020/2 sınavı için başvurular, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru işleminin ardından adaylar, ücret ödemelerini tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı bu konu hakkında detaylı bilgiler
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YÖKDİL 2020/2 BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
YÖKDİL 2020/2 başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında gerçekleşecek. Bu süreçte gerçekleştirilemeyen başvurular ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru imkanı ile tamamlanabilecek.