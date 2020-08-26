MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS’de kimler ek tercih yapabilir? YKS ek tercihleri ile ilgili bilgiler
GeriGündem YKS’de kimler ek tercih yapabilir? YKS ek tercihleri ile ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 13:52 | 

YKS’de kimler ek tercih yapabilir? YKS ek tercihleri ile ilgili bilgiler

YKS ek tercihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açıldı. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlarını sorgulayabiliyorlar. Üniversite kayıtları ise ağustos ayının sonunda başlayacak. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belli olacak ve ek tercihler alınacak. Peki kimler ek tercih yapabilir? İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS ek tercihleri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar YKS tercih sonuçlarını 26 Ağustos tarihinden itibaren sorgulayabiliyorlar. Üniversite elektronik kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından da gözler ek tercih sürecine çevrilecek. 2020- YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

2KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi