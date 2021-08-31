YKS’de kimler ek tercih yapabilir? YKS 2021 ek tercih sürecinin detayları
YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanmasının ardından kayıtlar 6 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak. Elektronik kayıtlar ise 4 Eylül tarihinde başlayacak. Boş kontenjanların belirlenmesinin ardından ise ek tercih sürecine geçilecek. Peki, YKS’de kimler ek tercih yapabilir? İşte konu ile ilgili yapılan açıklama
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YKS ek tercihlerini kimlerin yapabildiği ile ilgili açıklama yapıldı. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar YKS tercih sonuçlarını 31 Ağustos tarihinden itibaren sorgulayabiliyorlar. Üniversite kayıtları ise eylül ayında yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından da gözler ek tercih sürecine çevrilecek. 2021- YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
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Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.