YKS tercihleri başladı! YKS 2020 tercih kılavuzu ve ÖSYM giriş ile YKS tercih ekranı
YKS tercihleri ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından bugün başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan YKS tercihleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercihlerini yapacaklar. Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları, adaylara tercih sürecinde yardımcı olacak. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. İşte, YKS 2020 tercih kılavuzu ve tercih ekranı.
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YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ağustos'a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak. c
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
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Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
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ÜNİVERSİTE ADAYLARINA UZMANINDAN DOĞRU TERCİH UYARISI
Tercih yapacak adaylara tavsiyede bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Alkayış, 2020-YKS tercih sürecine ilişkin AA muhabirine, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi. Ön lisans programları tercihi için birinci oturum (TYT) puanı 150, lisans programları için ikinci oturum (AYT ve YDT) puanı ise 170 ve üzeri olması gerektiğini anımsatan Alkayış, lisansta Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, ön lisansta ise İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü ile Engelliler İçin Destek Programı'nın ilk kez öğrenci alacağını belirtti.
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Tercih yapacak adaylara meslekler konusunda detaylı araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Alkayış, şöyle konuştu: "Aksi takdirde kısa bir tercih sürecinde araştırma yapmak yeterli değil. Çünkü her yıl üniversite sınavında çok iyi bir puana ve başarı sırasına sahip olmalarına rağmen yeterli bir araştırma yapamayıp, yanlış tercih listesiyle üniversiteye yerleşemeyen adaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıl da öyle bir tablonun olmaması adına şimdiden gerekli araştırmalara mesai harcanmalı." Alkayış, 2020 YKS tercihleri yapılırken başarı sıralarının yeni geldiği bölümlere değinerek, hukuk fakülteleri barajının bu yıl revize edildiğini aktardı.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.