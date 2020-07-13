YKS ne zaman açıklanacak? YKS 2020 sonuçları ile ilgili gözler ÖSYM'de
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun ilgi görüyor. Her yıl merkezi olarak düzenlenen üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından tüm oturumların soruları ve cevap anahtarı, 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren erişime açıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan duyuru…
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YKS ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. 27 Haziran ve 28 Haziran’da üç oturum şeklinde düzenlenen sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların temmuz ayında açıklanacağı duyuruldu ve tarih bilgisi paylaşıldı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. İşte açıklamanın tamamı: 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.