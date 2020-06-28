YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TYT, AYT YDT sınav sonuçları için geri sayım
YKS sonuçları 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Üniversite sınavı 27 Haziran ve 28 Haziran'da düzenlenen oturumlar ile gerçekleştiriliyor. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ÖSYM tarafından yanıt buldu. ÖSYM yaptığı açıklamada sonuçlar için temmuz ayına işaret etti ve tarih verdi. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen tarihte, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. İşte ünversite sınavı sonuç açıklanma tarihi...
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YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 27 Haziran'da yapılan TYT'nin ardından bugün AYT ve YDT oturumları gerçekleştiriliyor. Sınava giren adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. YKS sonuç açıklanma tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada 28 Temmuz tarihine işaret etti. İşte YKS sonuçları ile ilgili bilgiler...
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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SONUÇLAR NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.