YKS sonuç tarihi: 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç ekranı ÖSYM. gov.tr'de olacak!
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nun yayınlanması ile beraber, YKS sonuçları için beklentiler de arttı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan söz konusu sınavın sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM.gov.tr'de ilan edilecek. 2021 YKS sınav sonuçları öğrenci şifresi ve aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapılan YKS'de tercih işlemleri 5-13 Ağustos arasında yapılacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. YKS sonuçları açıklandıktan sonrası adayları tercih maratonu bekleyecek.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:
“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.
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YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.
Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2021 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2021 yılı yerleştirme puanları ile 2021 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemelerigerekmektedir.
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Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır. Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirme Ücreti, 20,00 TL’dir.