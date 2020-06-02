YKS sınav yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi için Gözler ÖSYM'de

YKS sınav giriş yerleri için tam tarih belli olmasa da açıklanacağı gün hakkında bazı tahminler bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.



Peki, sınav ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...