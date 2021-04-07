YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2021 üniversite sınavı tarihini açıkladı
YKS başvuruları 2021 yılında 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında alındı. Adaylar heyecanla üniversite sınavını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde 2021 YKS tarihleri belli oldu. Adaylar üç oturum şeklinde sınava girecekler. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarihler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav olan TYT 26 Haziran’da yapılacak.
2
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
3
TYT NEDİR?
TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
4
AYT NEDİR?
AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
5
YDT'NİN AÇILIMI
YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testidir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.