YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2021 üniversite sınavı tarihini açıkladı

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav olan TYT 26 Haziran’da yapılacak.