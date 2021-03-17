YKS ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) tarihi
YKS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Sınav, üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde YKS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte 2021 TYT, AYT, YDT tarihi
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1
YKS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Başvuruları 4 Şubat- 2 Mart tarihleri aralığında alınan geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta yapılacak olan YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. Her adayın TYT oturumuna girmesi zorunlu. YKS 2021 yılında haziran ayında düzenlenecek. TYT 26 Haziran’da yapılacak.
2
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
3
TYT NEDİR?
TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
4
AYT NEDİR?
AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
5
YDT'NİN AÇILIMI
YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testidir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.