YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, yapılan genel yerleştirme sonrası boşta kalan binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin açıkladığı devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans/önlisans programların boş kontenjanları için tercih yapmayı planlayan binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama dün gelmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 Ek Tercih Kılavuzu'nun 17 Eylül'de yani bugün erişime açılacağını ve ikinci ek tercih sürecinin başlayacağını söylemişti. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu saat kaçta yayımlanacak?
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YKS ek tercih sürecinde bugün kritik bir gün. 2020 YKS yerleştirme işlemleri sonucunda boşta kalan kontenjanlar için bugün ikinci tercih sürecine yön verecek kılavuz yayımlanacak. 2020 ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanları doğrultusunda tercih yapacak adaylar, tercih sürecinin bugün, gün içinde ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, 2020 üniversite ek yerleştirme tercihlerinde son durum...
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KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayımlanacağını açıkladı.
ÖSYM'nin tercih ve başvuru işlemleri genellikle saat 10:00'dan sonra başlamakta. YKS ek tercih sürecinin de aynı saatte başlayabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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EK TERCİH TAKVİMİ
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
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KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.
Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.
K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.
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2020 YKS TABAN PUANLARI
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.