YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ikinci tercih tarihi belli oldu mu? 140 puan alanların gözü ikinci tercihler açıklamasında
Ek tercihler ile üniversitelerin boş kontenjanları için tercih süreci yeniden başlayacak. YKS 2. ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kalan boş kontenjanlar belli oldu. Açıkta kalan adayların bir kez daha şansını deneyeceği 2. ek tercih sürecinde, üniversite programlarından 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler tercih edilecek. Diğer yandan bu yıla mahsus olmak üzere "ikinci ek yerleştirme" sürecinde TYT'den en az 140 puan alan adaylar 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecek. Peki, 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve başvuru başladı mı? İşte, 2021 üniversite ek tercihlerinde son durum.
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YKS ikinci ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından, ek tercih başvuruları ÖSYM tarafından başlayacak. Boş kontenjanlar için iki kez daha ek yerleştirme yapılmasına karar verilmesiyle gözler ÖSYM AİS üniversite tercih ekranına çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Ancak YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül sonrası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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İKİNCİ EK TERCİHLER NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarına 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "ek yerleştirme" yapılacak.
Ek yerleştirme sürecinde de TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak.
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2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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LİSANS PROGRAMI DOLAN BÖLÜMLER
Tüm üniversitelerde tam dolan lisans programları:
* Eczacılık * Fen Bilgisi Öğretmenliği * İlköğretim Matematik Öğretmenliği * Özel Eğitim Öğretmenliği * Veterinerlik