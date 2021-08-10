YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ikinci ek yerleştirme tarihi belli oldu mu? YÖK detayları açıkladı

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."