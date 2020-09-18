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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 10:55 | 

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Aldıkları puana göre bölümleri ile alakalı tercih işlemlerini gerçekleştiren üniversite adayları, ÖSYM'nin yapacağı YKS ek tercih sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen önemli detaylar

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YKS tercih sonuçları açıklamasının ardından üniversite kaydı ya da bir sonraki sınav için hazırlıklarına başlayacak olan adaylar, bu noktada YKS tercih sonuçları açıklamasının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin kılavuzuna göre YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

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ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

3YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ
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YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adaylarıninternette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresiiçerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıtişlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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