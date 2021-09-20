YKS ek tercih başvuru ekranı! ÖSYM YKS üniversite ek tercihleri nasıl yapılır? İşte ikinci yerleştirme detayları!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başladı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında erişime açıldı. Üniversite ikinci tercih başvurularınızı aşağıdaki ekrandan yapabilirsiniz.



