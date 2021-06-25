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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 13:07 | 

YKS 2020'de hangi sorular soruldu? YKS (TYT, AYT, YDT) çıkmış sorular ve cevap anahtarı

Üniversite sınavına girecek öğrenciler, YKS 2021 sorularıın nasıl olacağını merak ediyor. Bu yüzden YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı da öğrencilere yardımcı olabiliyor. Üniversite sınavı bu sene, 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günü ve üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınava giren adayların da soruları, belirtilen süre içerisinde cevaplamaları gerekiyor. Peki YKS 2020'de hangi sorular soruldu? İşte YKS (TYT, AYT, YDT) çıkmış sorular ve cevap anahtarı...

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Üniversite sınavı öncesi YKS soruları ve cevapları da merak ediliyor. Bu yıl 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye girecek adaylar, daha önce çıkmış soruları araştırıyor. İşte YKS çıkmış soruları ve cevapları...

2YKS 2020 çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS 2020 çıkmış sorular ve cevap anahtarı

ÖSYM, her yıl YKS soruları ve cevaplarını yayımlıyor. Geçen senenin soru ve cevaplarına da aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

YKS 2020 SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3YKS kaçta başlayacak, kaçta bitecek

YKS kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ÖSYM, YKS sınavının sürelerini paylaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre,TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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