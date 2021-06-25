Gündem Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 13:07 | 25 Haziran 2021 - 13:09

YKS 2020'de hangi sorular soruldu? YKS (TYT, AYT, YDT) çıkmış sorular ve cevap anahtarı

Üniversite sınavına girecek öğrenciler, YKS 2021 sorularıın nasıl olacağını merak ediyor. Bu yüzden YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı da öğrencilere yardımcı olabiliyor. Üniversite sınavı bu sene, 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günü ve üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınava giren adayların da soruları, belirtilen süre içerisinde cevaplamaları gerekiyor. Peki YKS 2020'de hangi sorular soruldu? İşte YKS (TYT, AYT, YDT) çıkmış sorular ve cevap anahtarı...