YKS 2020 AYT ve YDT'de hangi konulardan soru sorulacak? ÖSYM AYT YDT sınav konuları
AYT ve YDT konuları 2020 YKS kapsamından gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen söz konusu sınavın AYT ve YDT oturumlarında adaylar alan testlerine tabi tutulacak. Sımavda adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar. Peki, AYT ve YDT'de hangi konulardan soru sorulacak? İşte, ÖSYM 2020 AYT YDT sınav konuları ve soru sayısıyla ilgili ayrıntılar.
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1
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YKS 2020'nin ikinci ve üçüncü oturumları 28 Haziran’da düzenlenecek. YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. İşte, ayrıntılar.
2
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2020 AYT'DE HANGİ KONULARDAN SORU SORULACAK?
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
3
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AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
4
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YDT'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Yabancı Dil Testi (YDT) sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.