YKS 2020 AYT ve YDT'de hangi konulardan soru sorulacak? ÖSYM AYT YDT sınav konuları

YDT'DE KAÇ SORU SORULACAK? Yabancı Dil Testi (YDT) sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.