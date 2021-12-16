Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında yasak olacak mı? Son açıklamalar
Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz yıl uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yıl gündeme gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Geçtiğimiz sene ülkemizde de yasak uygulanırken, sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı uygulamaları koronavirüs nedeni ile bir süre uygulandı. Geçtiğimiz yıl yılbaşını vatandaşlar evlerinde geçirdiler. 2 yıldır salgınla mücadele sürerken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Bazı ülkelerde ise sıkı önlemler geri geldi. 2022 yılına az bir zaman kala henüz yılbaşında sokağa çıkma yasağının olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış, aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.