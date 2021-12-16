Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında yasak olacak mı? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı uygulamaları koronavirüs nedeni ile bir süre uygulandı. Geçtiğimiz yıl yılbaşını vatandaşlar evlerinde geçirdiler. 2 yıldır salgınla mücadele sürerken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Bazı ülkelerde ise sıkı önlemler geri geldi. 2022 yılına az bir zaman kala henüz yılbaşında sokağa çıkma yasağının olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.