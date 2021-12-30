Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021-2022 yılbaşında yasak var mı? İşte detaylar
Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz yıl başında uygulanmış, konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlama genelge içerisinde belirtilen tarihe kadar sürmüştü. 2022 yılına az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021-2022 yılbaşında yasak var mı?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aynı zamanda 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağının olup olmadığı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak kısıtlama uygulanmıştı. Bu yıl ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu yıl sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1 Ocak günü resmi tatil olacak.
Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.