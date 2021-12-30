Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021-2022 yılbaşında yasak var mı? İşte detaylar

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aynı zamanda 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağının olup olmadığı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak kısıtlama uygulanmıştı. Bu yıl ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar