Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...