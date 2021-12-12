Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler
2022 yılbaşı öncesi, sokağa çıkma yasakları hakkındaki araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi. Peki, bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...