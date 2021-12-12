MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler
GeriGündem Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 19:07 | 

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler

2022 yılbaşı öncesi, sokağa çıkma yasakları hakkındaki araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi. Peki, bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
2
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
3
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi