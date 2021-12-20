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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 11:23 | 

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine kararlarında

Yeni yıl öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar oldu. Koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz yıl uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yılbaşında gündeme gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşların gözü kulağı kabine kararlarında. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Omicron varyantının hızla yayılması ardından birçok ülkeden kısıtlama kararı çıktı. Sağlık uzmanları yasakların kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor. Bu nedenle yılbaşı kısıtlamaları yeniden gündeme geldi. 2022 yılına az bir zaman kala vatandaşlar, "yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelir mi?" sorusuna yanıt arıyor.
2YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağı için henüz bir karar çıkmadı.
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Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.
4YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelecek. 31 Aralık 2021 Cuma günü ise resmi tatil değil bu nedenle sadece 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak
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