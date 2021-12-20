Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine kararlarında

Omicron varyantının hızla yayılması ardından birçok ülkeden kısıtlama kararı çıktı. Sağlık uzmanları yasakların kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor. Bu nedenle yılbaşı kısıtlamaları yeniden gündeme geldi. 2022 yılına az bir zaman kala vatandaşlar, "yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelir mi?" sorusuna yanıt arıyor.