Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine kararlarında
Yeni yıl öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar oldu. Koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz yıl uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yılbaşında gündeme gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşların gözü kulağı kabine kararlarında. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Omicron varyantının hızla yayılması ardından birçok ülkeden kısıtlama kararı çıktı. Sağlık uzmanları yasakların kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor. Bu nedenle yılbaşı kısıtlamaları yeniden gündeme geldi. 2022 yılına az bir zaman kala vatandaşlar, "yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelir mi?" sorusuna yanıt arıyor.
Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.